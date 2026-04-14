Pune Crime: हवेली तालुक्यात जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; परस्पर विरोधात फिर्याद, ८ जणांविरुद्ध गुन्हा!

-सुनील जगतापउरुळी कांचन: जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यावर धारदार शस्त्रांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना वळती गावात घडली असून,याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधात फिर्याद देण्याने ८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .याबाबत पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पहिल्या घटनेत फिर्यादी अरविंद मच्छींद्र कुंजीर (वय ५०,रा.वळती,ता.हवेली) हे १२ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास आपल्या शेतातील गट नं.३२८ मध्ये मिरचीच्या रोपांना पाणी देत होते.यावेळी पूर्वी तोडलेल्या बांधावरील झाडांच्या कारणावरून वाद निर्माण झाला..या वादातून आरोपी संभाजी एकनाथ कुंजीर (वय ४२),शैला संभाजी कुंजीर (वय ३६,दोघे रा.वळती,ता.हवेली) तसेच दिनेश शांताराम म्हस्के (वय ३४) व उमेश शांताराम म्हस्के (वय ३५,दोघे रा.डाळींब,ता.दौंड) यांनी संगनमत करून फिर्यादीवर कोयता,गज,स्क्रूड्रायव्हर व विळ्याने हल्ला केला.या हल्ल्यात फिर्यादीच्या नाकावर,छातीवर,हातावर व कंबरेवर गंभीर दुखापत झाली.तसेच आरोपींनी शिवीगाळ करत दमदाटी केली व जिवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..\rतर दुसऱ्या घटनेत एका महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार अरविंद मच्छिंद्र कुंजीर,वैशाली अरविंद कुंजीर,सृष्टी अरविंद कुंजीर (सर्व रा.वरचा मळा,वळती) व अजित भिसे(रा.कासुर्डी) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अश्लील भाषेत शिवीगाळ करणे व मारहाण करत महिलेची गचोंडी धरत खाली पाडून विनयभंग होईल असे वर्तन करणे,तसेच पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यास जात असताना आरोपीचा भाचा अजित भिसे (रा.कासुर्डी) यांनी तुम्ही केस केली तर तुमचे हातपाय तोडीन अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.या दोन्ही प्रकरणी अधिक तपास उरुळी कांचन पोलिस करीत आहेत.