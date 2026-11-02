Shirur News: टॉवर लाईनसाठी जमीन गेली, मोबदल्याची प्रतीक्षा कायम; शेतकऱ्याने टॉवरवर चढून व्यक्त केला संताप

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील माळवाडी परिसरात तळेगाव ढमढेरे - न्हावरा या राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या गट क्रमांक १२०७ मधील शेत जमिनीवर डब्ल्यू आर एस आर पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड कंपनीतर्फे टॉवर लाईन उभारणीचे काम पोलीस बंदोबस्तात चालू असताना, रविवारी (ता.१) जमिनीचा मोबदला मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी अडथळा आणला. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.विकास विठ्ठल भुजबळ, प्रकाश विठ्ठल भुजबळ, सीताबाई विठ्ठल भुजबळ (रा.तळेगाव ढमढेरे, ता. शिरूर) हे तिघे टॉवरचे काम चालू असताना तेथे आले, त्यापैकी प्रकाश भुजबळ हा युवक शेतकरी टॉवरवर चढून कंपनीच्या कामगारांना हातवारे करून, "मला जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, मी आत्महत्या करेन, तुमच्याकडे कोणता अधिकार आहे, तुमच्याकडे कोणती ऑर्डर आहे? असे मोठ्याने बोलून टॉवर वरून धमकी देत होता..यावेळी विकास भुजबळ व सीताबाई भुजबळ हे टॉवरच्या खाली उभे राहून कंपनीचे कामगार व अधिकारी यांना "काम बंद करा, तुम्ही येथे काम करायचे नाही, येथून निघून जा, ही आमच्या बापाची शेती आहे" असे म्हणत शिवीगाळ व दमदाटी करू लागले. सदर व्यक्तींनी कंपनी कामगार व अधिकाऱ्यांना काम करण्यास मज्जाव करून सुरू असलेले टॉवर लाईनचे काम बंद पाडले..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हनुमंत गिरी व सहकारी पोलिसांच्या बंदोबस्तामध्ये सुरू असलेल्या मंजूर टॉवर लाईनच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे आरोपी विकास भुजबळ, प्रकाश भुजबळ व सीताबाई भुजबळ यांच्याविरुद्ध पोलीस अंमलदार पल्लवी वाघोले- दरेकर यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात कायदेशीर फिर्याद दिली आहे. पुढील तपास शिक्रापूर पोलीस करीत आहेत.. "दरम्यान, टॉवर लाईनमध्ये गेलेल्या शेत जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा या मागणीसाठी युवा शेतकरी प्रकाश भुजबळ हे टॉवर लाईनवर सिनेस्टाईलने चढून मोबदला मागत होते. मोबदला दिल्याशिवाय काम सुरू करू नका असे ते म्हणत होते. कसल्याही परिस्थितीत खाली उतरत नव्हते. यावेळी पोलिसांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले. परंतु युवक कोणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. बऱ्याच काळानंतर टॉवर लाईनवरून प्रकाश भुजबळ हा युवक खाली उतरला. यावेळी सर्वांनीच सुटकेचा नि:स्वास सोडला."यासंदर्भात "प्रकाश भुजबळ म्हणाले की, टॉवर लाईनमध्ये माझी एक एकर शेतजमीन जात असून, अर्धे काम कंपनीने पूर्ण केले आहे. मोबदला देतो म्हणून अद्याप कंपनीने मोबदला दिलेला नाही.".Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.तळेगाव ढमढेरे परिसरात डब्ल्यू आर एस आर पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड कंपनीतर्फे टॉवर लाईनचे काम चालू असून, ज्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीतून टॉवर लाईन जात आहे त्यांना कंपनीतर्फे योग्य तो मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. तसेच कंपनीने व पोलिसांनी संबंधित शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करू नये, दाखल केलेले गुन्हे प्रशासनाने मागे घ्यावेत. अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शेतकरी संघटनाकटिबद्ध आहे."- राजेंद्र ढमढेरे, अध्यक्ष, शिरूर तालुका शेतकरी संघटना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.