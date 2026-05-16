Electric Shock : नागापूर येथे शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू

निरगुडसर - नागापूर (ता. आंबेगाव) येथील मीना नदीवरील असलेला कृषीपंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवार (ता. १५) रोजी सायंकाळी उघडकीस आली. अशोक विश्वनाथ निकम (वय-४४) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार,अशोक निकम हे आपल्या शेतासाठी मीनानदीकाठावरील कृषी पंप सुरू करण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी गेले होते. परंतु सायंकाळ पर्यंत ते घरी न आल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेतला असता नदीकाठच्या इंजिनघरात ते पालथ्या अवस्थेत मिळून आले..या घटनेची माहिती मिळताच नागापूर परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. ग्रामस्थांनी तातडीने मदतकार्य करत जखमी शेतकऱ्याला रुग्णालयात हलविण्यास सहकार्य केले. रुग्णवाहिकाद्वारे निकम यांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालय मंचर येथे दाखल केले,मात्र उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..थोरांदळे गावात एक दिवस अगोदर गुरुवार (ता. १४) रोजी विजेचा धक्का लागून एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच नागापूर येथेही अशीच घटना घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आंबेगाव तालुक्यात दोन महिन्यात विजेचा धक्का लागून मृत्यू होण्याची ही तिसरी घटना असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे..वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे वीज सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या घटनेमुळे नागापूर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून निकम कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.त्यांच्यामागे पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ असा परिवार आहे. शुक्रवारी रात्री अकरा वाजता निकम यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, घटनेचा पुढील तपास पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याकडून केला जात आहे.