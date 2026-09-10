Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी

हिर्डोशी : नाटंबी (ता. भोर) येथील शेतकरी कुटुंबातील हर्ष घाटे याने २४ व्या वर्षी देशसेवेचे स्वप्न साकार करत भारतीय सैन्यात लेफ्टनंटपदाला गवसणी घातली आहे. त्याने चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग ॲकॅडमी येथे पासिंग आउट परेडमध्ये प्रशिक्षणात यश मिळवल्याने त्याची सिक्कीम येथे लेफ्टनंटपदावर नियुक्ती झाली आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...हर्षचे वडील सुरेंद्र घाटे शेतीसह कुक्कुटपालन व्यवसाय करतात. तर आई लक्ष्मी या गृहिणी आहेत. आपल्या मुलाने शिकून अधिकारी बनण्याचे स्वप्न हर्षने खडतर प्रवासातून जिद्दीने पूर्ण केले आहे. हर्षचे प्राथमिक शिक्षण विद्या प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूल, बारामती येथे झाले. माध्यमिक शिक्षण पुणे येथील सिंहगड स्प्रींगडेल कमिशनमार्फत २०२५ ला घेण्यात आलेली संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर सप्टेंबर २०२५ पासून चेन्नईतील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अॅकॅडमीत प्रशिक्षणासाठी तो भरती झाला. .सप्टेंबर २०२६ मध्ये पासिंग आउट परेडमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करून लेफ्टनंट या लष्करी सेवेतील मानाचे अधिकारीपद प्राप्त केले. त्याची पहिली पोस्टिंग सिक्कीम येथे झाली आहे. निवृत्त वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमृत शिवतरे, सारस्वत बँकेचे उपमहाव्यवस्थापक अजित शिवतरे, सुरेश घाटे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तर नाटंबी परिसरातून त्याचे कौतुक होत आहे..माझ्या शिक्षणासाठी आई-वडिलांनी अथक परिश्रम घेतले. त्यांच्या पाठबळामुळेच मी या पदापर्यंत पोहोचू शकलो. तसेच माझी मोठी बहिण सुश्मिता गाडे हिचे प्रोत्साहन व प्रेरणा मिळाली. देशसेवा करण्याची संधी मिळाल्याचे समाधान वाटत आहे.- हर्ष घाटे, लेफ्टनंट.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मी १७ वर्ष नोकरीनिमित्त कुटुंबासह बाहेर होतो. तिथेच मुलांचे शिक्षण केले. नोकरीनंतर पत्नीसह वेगवेगळ्या पोल्ट्रीवर जाऊन पक्ष्यांचे लसीकरण करून उदरनिर्वाह चालवला. आम्ही केलेले कष्ट मुलांनी लहानपणापासून पाहिले असल्याने त्यांनी जिद्दीने उच्चशिक्षण घेतले. मुलाने लेफ्टनंट पदावर देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद वेगळाच आहे.- सुरेंद्र घाटे, हर्षचे वडील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.