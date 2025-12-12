पुणे

Khutbav Accident : टेम्पोची दुचाकीस्वारास धडक; पारगावातील शेतकऱ्याचा मृत्यू

खोपोडी-पारगाव शिवेवरील यशोदीप पेट्रोल पंपासमोर भरधाव आयशर टेम्पोने दुचाकीला धडक दिली.
खुटबाव - खोपोडी-पारगाव शिवेवरील यशोदीप पेट्रोल पंपासमोर भरधाव आयशर टेम्पोने दुचाकीला धडक दिली. यामुळे झालेल्या अपघातात पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतकरी संदीप पांडुरंग ताकवणे (वय ४३) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना न्हावरा-चौफुला रस्त्यावर बुधवारी (ता.१०) रात्री आठच्या सुमारास घडली.

