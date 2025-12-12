Khutbav Accident : टेम्पोची दुचाकीस्वारास धडक; पारगावातील शेतकऱ्याचा मृत्यू

खुटबाव - खोपोडी-पारगाव शिवेवरील यशोदीप पेट्रोल पंपासमोर भरधाव आयशर टेम्पोने दुचाकीला धडक दिली. यामुळे झालेल्या अपघातात पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतकरी संदीप पांडुरंग ताकवणे (वय ४३) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना न्हावरा-चौफुला रस्त्यावर बुधवारी (ता.१०) रात्री आठच्या सुमारास घडली..ताकवणे हे दुचाकीवरून न्हावरा- चौफुला रस्त्यावरून घरी जाताना रस्ता ओलांडत होते. यावेळी पारगावकडून चौफुल्याकडे वेगाने जाणाऱ्या आयशर टेम्पोने त्यांच्या दुचाकीला (एम.एच.४२ -८४२०) जोरदार धडक दिली..आयशर टेम्पोचालक संतोष गुलाबराव जगदाळे (रा. मोगराळे, पो.बिजवडी, ता.माण, जि. सातारा) यांच्या टेम्पोने ( एम.एच.१२-३४३८) धडक दिली. यामुळे ताकवणे गंभीर दुखापत झाली. ग्रामस्थांना ताकवणे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले मात्र, डॉ. सचिन भांडवलकर यांनी त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, ताकवणे यांचे चुलत बंधू संभाजी ताकवणे यांनी यवत पोलिस ठाण्यात टेम्पो चालकाविरोधात तक्रार दिली. पारगाव येथे गुरुवारी (ता.११) शोकाकूल वातावरणात ताकवणे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..ताकवणे यांचे वडील स्वर्गीय पांडुरंग ताकवणे यांना संदीप हे एकुलते एक चिरंजीव होते. पाच वर्षांपूर्वी पांडुरंग ताकवणे यांचे निधन झाले होते. नंतर कुटुंबप्रमुख असणारे संदीप यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यामुळे घरामध्ये कोणीच कर्ता पुरुष उरला नसल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये होती. संदीप यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन चिमुकल्या मुली, मुलगा असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.