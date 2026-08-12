पुणे

नागरजवळा येथे शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या; गावात हळहळ

नागरजवळा येथे शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या; गावात हळहळ
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नागरजवळा येथे
शेतकरी आत्महत्या
मानवत, ता. १२ : एका शेतकऱ्याने शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नागरजवळा (ता. मानवत) येथे घडली. नवनाथ पंढरीनाथ होगे (वय ३८, रा. नागरजवळा) असे मृताचे नाव आहे. त्यांनी सोमवारी सकाळी स्वतःच्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेतल्याची माहिती मिळताच कुटुंबीयांसह पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा व कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली असून, त्यांनी आत्महत्या करण्यामागील नेमके कारण स्पष्ट झाले नाही.

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