MPSC Success Story: मरकळच्या शेतकरी कन्येची भरारी; स्नेहल लोखंडे स्टेट टॅक्स असिस्टंट, आई-वडिलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू..

आळंदी: खेड तालुक्यातील मरकळ येथील शेतकरी कन्या स्नेहल पोपट लोखंडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवत स्टेट टॅक्स असिस्टंट (जीएसटी विभाग) पदावर निवड मिळवली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने केलेल्या या यशामुळे परिसरात त्यांचे कौतुक होत आहे..अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या स्नेहल यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मरकळ येथील शाळेत झाले. त्यानंतर त्यांनी वाघोली येथे विज्ञान शाखेतून उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. पुढील पदवी शिक्षणासाठी पुण्यातील एसपी महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली..घरची परिस्थिती बेताची असल्याने शिक्षणासाठी अडचणी आल्या; मात्र राज्य सरकारच्या 'सारथी' शिष्यवृत्ती योजनेमुळे त्यांना मोठा आधार मिळाला. पुण्यात राहून त्यांनी ३-४ वर्षे सातत्याने अभ्यास केला. २०२१ मध्ये पहिल्या प्रयत्नात मुलाखतीपर्यंत मजल मारली; मात्र अंतिम यश हुकले..त्यानंतरही न डगमगता त्यांनी २०२३ मध्ये पुन्हा प्रयत्न करत जलसंपदा विभागात निवड मिळवली. पुढे २०२४ मध्ये महसूल सहायक (महिला व बालविकास विभाग) पदावरही निवड झाली. सेवेत असतानाही अभ्यास सुरू ठेवत त्यांनी अखेर एमपीएससीतून स्टेट टॅक्स असिस्टंट पद पटकावले..आपल्या यशाचे श्रेय त्यांनी आई-वडील, भाऊ, मित्र-मैत्रिणी तसेच 'सारथी' योजनेला दिले. "परिस्थिती कठीण असली तरी सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश नक्की मिळते," असा संदेश स्नेहल यांनी दिला.