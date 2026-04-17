Pune Sugar Protest: शेतकऱ्यांचा एल्गार!घामाच्या पैशासाठी 'आरपार'ची लढाई; ३० एप्रिलपासून पुण्यातील साखर संकुलाला बेमुदत वेढा..

पुणे/सातारा: साखर कारखाने बंद होऊन दोन महिने उलटले, तरी सातारा जिल्ह्यातील बळीराजाच्या झोळीत त्याच्या हक्काची ३८० कोटी रुपयांची FRP पडलेली नाही. प्रशासकीय सुनावण्यांचा फार्स संपवून आता प्रत्यक्ष कारवाईची वेळ आली आहे. "जर शेतकऱ्यांचे पैसे मिळणार नसतील, तर साखर आयुक्तांना खुर्चीवर बसू देणार नाही," अशा आक्रमक पवित्र्यात भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण पी. बाबर यांनी थेट ३० एप्रिल रोजी पुण्यातील साखर संकुलावर 'बेमुदत चक्का जाम' आंदोलनाची घोषणा केली आहे..सरकारचे कारखानदारांशी 'साटंलोटं'?राज्यात FRP ची थकबाकी १००० कोटींच्या वर गेली आहे. अशा संकटाच्या काळात ऊस उत्पादकांना आधार देण्याऐवजी राज्यातील सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सरकार छुप्या पद्धतीने साखर कारखानदारांची पाठराखण करत असल्याचा घणाघाती आरोप प्रविण बाबर यांनी केला आहे. तीन वेळा सुनावणी होऊनही अद्याप कारखान्यांवर RRC (मालमत्ता जप्ती) कारवाई का झाली नाही? असा संतप्त सवाल या निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला आहे..आता थेट हायकोर्टात धाव!केवळ आंदोलनच नाही, तर कायदेशीर लढाईतही आता प्रशासनाला ओढले जाणार आहे. १७ मार्च २०२५ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत FRP बाबत कडक पावले उचलणे बंधनकारक होते. मात्र, कारवाईत होणारा विलंब हा 'न्यायालयाचा अवमान' (Contempt of Court) असून, याविरोधात भूमिपुत्र संघटना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहे.."शेतकरी देशोधडीला लागलाय आणि सरकार कारखानदारांचे लाड पुरवतंय. आता चर्चा नाही, थेट फैसला होईल. ३० एप्रिलला साखर संकुलाचे दरवाजे बंद होतील आणि जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याचा रुपया मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही."— प्रविण पी. बाबर (अध्यक्ष, भूमिपुत्र संघटना).थकबाकीचा 'आकडा' बोलतोय (प्रमुख कारखाने):कारखान्याचे नावथकबाकी (कोटीत)किसनवीर (भुईंज)७७.३४सह्याद्री (कराड)६९.९१यशवंतराव मोहिते४८.६८स्वराज ग्रीन पॉवर३१.५९शिवनेरी शुगर३०.२३अजिंक्यतारा२९.६०.प्रशासनाला शेवटचा इशाराआंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी साखर आयुक्त कार्यालयाची असेल, असा स्पष्ट इशारा बाबर यांच्यावतीने पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि सहकार मंत्र्यांना देण्यात आला आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सहभागी होण्याची शक्यता आहे.