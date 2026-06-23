पुणे

शेतकऱ्यांनी रोखला महामार्ग ; वाहतूक विस्कळीत

शेतकऱ्यांनी रोखला महामार्ग ; वाहतूक विस्कळीत
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शेतकऱ्यांनी रोखला महामार्ग; वाहतूक विस्कळित
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कर्जमाफी, पीकविमा व खतटंचाईच्या प्रश्नांवर हजारो शेतकरी आक्रमक
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अंबाजोगाई : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना घोषित केल्याप्रमाणे पीकविमा भरपाई मिळावी आणि रासायनिक खतांचा पुरवठा सुरळीत करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २३) बर्दापूर फाट्यावर अंबाजोगाई-लातूर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली.

बीड जिल्ह्यात गत खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे प्रतिहेक्टर १७,५०० रुपयांची विमा भरपाई द्यावी, तसेच खतांच्या वाढीव किमती कमी करून पुरवठा नियमित करावा, या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

शेतकरी नेते अविनाश मोरे, ॲड. अजय बुरांडे, विलास बापू मोरे, सुरेश घोडके, धनाजी मदने, गोविंद मोरे, भागवतराव निकम, श्रीहरी होळकर, संजय गिराम, निलेश धुमाळ, तानाजी धुमाळ, विलास धुमाळ, उसामराव जांभळे, गोविंद चव्हाण, अमोल चव्हाण, नितीन शिंदे, वसंत शिंदे, विलास देशमुख, सादेक हुसेन, विभीषण औताडे, बबन भगत, मंचकराव जाधव, राजेभाऊ चव्हाण, नाना यादव, हनुमंत धुमाळ, वैभव काळम आदींच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकरी भर उन्हात रस्त्यावर ठाण मांडून बसले होते.

आंदोलनादरम्यान काही शेतकऱ्यांनी बैलगाडी रस्त्यावर आडवी लावून निषेध व्यक्त केला. मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाल्याने परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आंदोलन शांततेत पार पडले असून प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
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फोटो ओळ

अंबाजोगाई : बर्दापूर फाट्यावर आयोजित रास्ता रोको आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले शेतकरी.

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