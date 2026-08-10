पुणे

रोजगार

रोजगार
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सध्या अनेक गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतमजूर स्थलांतर करू लागले आहेत. विशेष करून मराठवाड्यातून ऊसतोडीसाठी तमिळनाडूला काही मजूर गेले आहेत. तिथून परत येऊन ते कर्नाटकात जातील आणि मग ऑक्टोबरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात. अशा बिकट परिस्थितीत स्थानिक रोजगार उपलब्ध होणे आवश्यक होते. ते ‘वीबी-जी राम जी’मधून होताना दिसत नाही. गावांत योजनेचे मोठे फलक लावले आहेत. परंतु कामे सर्व मशीनद्वारे होतात.
- सीमा कुलकर्णी, महिला किसान अधिकार मंच

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शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट
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स्थानिक रोजगार संधी
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migrant labor statistics
rural economy impact
farmer distress narratives
महात्मा गांधी रोजगार गॅरंटी योजना
मराठवाडा दुष्काळ
स्थलांतरित मजूर महाराष्ट्र
महिलांची शेतकरी हक्कांची चळवळ
ऊसतोड मजूर स्थलांतर
दुष्काळाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
कामे मशीनद्वारे होणे
बागायती पीकांचे संकट
कर्नाटकमध्ये मजूर स्थलांतर
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कहाणी
नोकऱ्यांचा शोध
परतीच्या मजूरांचे कल
स्थानिक रोजगाराची गरज
महिला शेतकरी आणि अडचणी
गावातील योजनेसाठीची आव्हाने
दुष्काळामुळे महागाई
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