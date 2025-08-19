पुणे

Manchar News : कांद्याच्या बाजारभावासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे भर पावसात आंदोलन

कांद्याला प्रति किलोला दहा रुपये ते १७ रुपये बाजार भाव आहे. हा बाजारभाव परवडत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
prabhakar bangar
prabhakar bangarsakal
डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - कांद्याला प्रति किलोला दहा रुपये ते १७ रुपये बाजार भाव आहे. हा बाजारभाव परवडत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.

