Manchar News : कांद्याच्या बाजारभावासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे भर पावसात आंदोलन

मंचर - कांद्याला प्रति किलोला दहा रुपये ते १७ रुपये बाजार भाव आहे. हा बाजारभाव परवडत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा..या मागणीसाठी मंचर (ता.आंबेगाव) कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे मंगळवारी (ता. १९) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून भर पावसात राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र होत्या..यावेळी प्रकाश कोळेकर, संजय पालेकर, पंकज पोखरकर, भालचंद्र बोठे, पंकज गावडे व नारायण थोरात यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.प्रभाकर बांगर म्हणाले, 'कांदा निर्यात सुरू केली. तरच शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळेल सद्यस्थितीमध्ये औषधे, खते, मजुरी आदि वाढलेले दर लक्षात घेता सद्याचा बाजार भाव अजिबात परवडत नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत व चिंतेत आहेत. शेतकऱ्यांना प्रति दहा किलोला किमान २२o रुपये ते २५o रुपये बाजारभाव मिळाला पाहिजे..सद्यस्थितीत वातावरणातील बदलामुळे आद्रता वाढल्याने चाळीत साठवलेला कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शेतकरी कांदा विक्रीसाठी आणत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना प्रति किलोला चार रुपये ते पाच रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे.'संतोष पवार, वनाजी बांगर, तुकाराम गावडे व मारुती गोरडे यांची मनोगते झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.