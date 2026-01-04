वाकी शिवणे येथील कारखाना कार्यस्थळावर ऊस बिलाबाबत शेतकऱ्यांचे उपोषण
ऊस बिलासाठी वाकी शिवणेत
आज शेतकरी करणार उपोषण
..........
महूद, ता. ४ : जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांनी ऊस बिलाचा पहिला हप्ता तीन हजार रुपये दिला असताना सांगोला तालुक्यातील वाकी (शिवणे) येथील धाराशिव साखर कारखाना युनिट क्रमांक चार हा कारखाना सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता कमी देत आहे. सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांवरील या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी युवा सेनेच्या वतीने उद्या सोमवारी (ता. ५) रोजी कारखाना स्थळी आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.
शिवसेना (उबाठा) युवा सेनेचे तालुका युवा अधिकारी सुभाष भोसले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी सांगोल्याच्या तहसीलदार बाळूताई भागवत यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, सांगोला तालुक्यातील वाकी (शिवणे) येथे असलेला धाराशिव साखर कारखाना युनिट क्रमांक चार कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उसाचा पहिला हप्ता म्हणून दोन हजार आठशे रुपये जमा केले आहेत. पंढरपूर तालुक्यातील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने पहिला हप्ता तीन हजार रुपये जाहीर केला आहे. या विठ्ठल साखर कारखान्याच्या वतीने वाकी (शिवणे) येथील धाराशिव साखर कारखाना युनिट क्रमांक चार ला येणाऱ्या उसाला म्हणजेच पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये पहिला हप्ता दिला जात आहे. मात्र सांगोला तालुक्यातील स्थानिक शेतकऱ्यांना मात्र दोन हजार आठशे रुपये हप्ता देऊन या तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. धाराशिव साखर कारखाना युनिट क्रमांक चारमध्ये येणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांच्या उसाला तीन हजार रुपये पहिली उचल द्यावी. अन्यथा आमरण उपोषण केले जाईल असा इशारा सुभाष भोसले, शंकर मेटकरी, नवल गाडी, सचिन सुरवसे यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
