CA Success Story: शेतकऱ्याच्या पाेराची जिद्दीने सीए पदाला गवसणी; आई-वडीलांच्या डाेळ्यात पाणी, ग्रामीण भागातून काैतुकाची मिळतेय थाप!

शिक्रापूर: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जिद्द आणि योग्य मार्गदर्शनाची जोड मिळाली की यश हमखास मिळते, त्याचाच प्रत्यय केंदूर (ता. शिरूर) येथील गणेश बाबाजी जाधव याने नुकताच दिला. अत्यंत कठीण समजली जाणारी सीए (सनदी लेखापाल) ही परीक्षा तो उत्तीर्ण झाल्याने त्याने त्याचे, गावाचे व त्याच्या कुटुंबाचे नाव उज्ज्वल केले. त्याच्या या यशाबद्दल त्याचा विशेष सत्कार नुकताच केंदूर ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आला. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची 'यूपीएससीत' भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.गणेशचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण केंदूर येथील जिल्हा परिषद शाळा व सरदार ढवळे हायस्कूलमध्ये झाले. शाळा काळातच त्याने आपले ध्येय निश्चित केले होते. दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर, त्याचा मोठा भाऊ यांत्रिकी अभियंता भाऊसाहेब पिराजी जाधव याने त्याला वाणिज्य शाखेतून पदवी प्राप्त करून सीए होण्याचा सल्ला दिला. .त्यानुसार गणेशने पुण्यातील एमएमसीसी कॉलेजमध्ये पदवीचे शिक्षण सुरू असतानाच सीए परीक्षेचा पाया समजल्या जाणाऱ्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरावरील परीक्षा (Foundation & Intermediate) यशस्वीपणे उत्तीर्ण केल्या. त्यानंतर, या क्षेत्रातील अनुभवासाठी त्याने सलग ३ वर्षे सीए आर्टिकलशिप पूर्ण केली. अभ्यासातील सातत्य आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर अखेर तो नुकताच सीए फायनलच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन सनदी लेखापाल बनला. त्याच्या या यशाबद्दल केंदूरच्या सरपंच अलका पऱ्हाड व सुषमा पऱ्हाड यांनी त्याचा विशेष सत्कार केला..Success Story: बसचालककाकांची कन्या झाली पोलिस उपनिरीक्षक; अंकिताची सातत्याच्या जोरावर यशाला गवसणी, वडिलांच्या कष्टाचे सार्थक झालं!.कुटुंबाचे प्रोत्साहन हीच प्रेरणागणेशचे वडील बाबाजी जाधव हे सामान्य शेतकरी. आई मीरा, बहीण गौरी व भाऊ भाऊसाहेब यांचे सततचे प्रोत्साहन हेच माझ्या यशाचे गुपित असल्याचे गणेश आवर्जून सांगतो. योग्य मार्गदर्शन आणि कुटुंबाचा पाठिंबा असेल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, असे त्याने सत्काराला उत्तर देताना सांगितले.