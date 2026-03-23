Alephata News : शेतकरी पुत्राची कृषी अधिकारीपदी झेप; आळे येथील आदित्य तितरचे यश

आळेफाटा - आळे (ता. जुन्नर) येथील आदित्य सोमनाथ तितर याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) मंडळ कृषी अधिकारी वर्ग २ पदी निवड झाली. शेतकरी असलेले वडील शेतकरी सोमनाथ तितर यांचे स्वप्न आदित्यने पूर्ण केले आहे. या निवडीमुळे आळे पंचक्रोशीतून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..आदित्यचे शालेय शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पारनेर येथे झाले. तर माध्यमिक शिक्षण आळे येथील ज्ञानमंदिर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय व टाकळी या ठिकाणी झाले. बारामती येथील कृषी महाविद्यालयात बीएससी..ॲग्री तसेच राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ या ठिकाणी एमएससी ॲग्रीपर्यंत शिक्षण झाले. यापूर्वी सन २०२१-२२ एमपीएससी परीक्षा दिली होती. परंतु थोड्या गुणांनी अपयश आले होते. परंतु खचून न जाता पुन्हा जोरदार तयारी करून आदित्यने यश संपादन केले आहे..आपल्या मुलाने शासकीय अधिकारी व्हावे अशी माझ्या आई-वडिलांची इच्छा होती. घरची परिस्थिती अतिशय हलाखीची असताना काबाडकष्ट करून यश मिळविले आहे, तसेच कॉलेज करताना वेळोवेळी कृषीविषयक असलेल्या पुस्तकांमधून अभ्यास केला व यासाठी कृषी मित्र एकता मंच तसेच सर्व नातेवाईक आई रेखा, भाऊ सौरभ, आजोबा, मामा निवृत्त कृषी अधिकारी उत्तम भांड यांचे मार्गदर्शन मिळाले.- आदित्य तितर.