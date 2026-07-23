पुणे

Paper Leak Fast-Track Courts: पेपरफुटीवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी; दोषींना कठोर शिक्षा होणार : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पेपरफुटी प्रकरणांवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयांतून जलद सुनावणी; दोषींना कठोर शिक्षा, विद्यार्थ्यांच्या हितरक्षणाची केंद्राची ग्वाही
The CBI is investigating the cases, and the government says it is committed to protecting students' interests and ensuring transparency in competitive examinations.

The CBI is investigating the cases, and the government says it is committed to protecting students' interests and ensuring transparency in competitive examinations.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील युवकांच्या भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीतील दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येत आहे. पेपरफुटीतील दोषींना सोडले जाणार नाही, असा इशारा देत विरोधकांनी या विषयावर रस्त्यावर आंदोलन न करता संसदेत चर्चा करावी, असे आवाहन केले.

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