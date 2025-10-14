पुणे

Katraj Ghat Bus Accident : कात्रज घाटात पीएमपी बसच्या धडकेने दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू

Pune Accident : जुना कात्रज घाटात भरधाव पीएमपी बसने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार आकाश गोगावले (२९) आणि सहप्रवासी अनुष्का वाडकर (२७) या दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर एक तरुणी जखमी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे/कात्रज : भरधाव पीएमपी बसने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघातात दुचाकीस्वारासह दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर अन्य एक तरुणी जखमी झाली आहे. जुन्या कात्रज घाटात मंगळवारी (ता. १४) सकाळी उतार रस्त्यावर भिलारेवाडी येथील वळणाजवळ हा अपघात झाला.

