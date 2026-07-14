पुणे

Fatal Bike Collision: न्याती मेडोज परिसरात भरधाव दुचाकीची समोरासमोर धडक; ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, चंदननगर पोलिसांत गुन्हा नोंद

वडगाव शेरीत दोन दुचाकींच्या भीषण धडकेत तरुणाचा मृत्यू; निकोलस वॅन विल्सनचा जागीच मृत्यू, आईची चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद
A 35-year-old man lost his life after a head-on collision between two motorcycles in Wadgaon Sheri, Pune.

A 35-year-old man lost his life after a head-on collision between two motorcycles in Wadgaon Sheri, Pune.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वडगाव शेरी येथील न्याती मेडोज परिसरात दोन दुचाकींच्या धडकेत एका तरुणाचा मृत्यू झाला. निकोलस वॅन विल्सन (वय ३५, रा. इम्पेरिअल टॉवर्स, उंड्री-पिसोळी रस्ता) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

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