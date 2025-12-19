पुणे

Mahalunge Accident : टेम्पोच्या धडकेत रिक्षातील दोन प्रवाशांचा मृत्यू; तिघे गंभीर जखमी, रिक्षाचालकाची प्रकृती चिंताजनक

कुरुळी - चाकण- तळेगाव महामार्गावर महाळुंगे येथे अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाला टेम्पोची जोरदार धडक बसली.
कुरुळी - चाकण- तळेगाव महामार्गावर महाळुंगे (ता. खेड) येथे गुरुवारी (ता. १८) सकाळी अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाला टेम्पोची जोरदार धडक बसली. या अपघातात दोन प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले आहे, अशी माहिती महाळुंगे पोलिसांनी दिली.

