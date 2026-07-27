पुणे

Fatal Crash Narayangaon: नारायणगावजवळ पिकअप जीपची मोटरसायकलला धडक; प्रविण गुंजाळ यांचा जागीच मृत्यू, चालकावर गुन्हा दाखल

विघ्नहर कारखाना–येडगाव रस्त्यावर पिकअप जीपची दुचाकीला जोरदार धडक; बेल्हे येथील ५५ वर्षीय प्रविण गुंजाळ यांचा जागीच मृत्यू, चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
Junnar pickup jeep collides with motorcycle leaving Belhe resident dead near Narayangaon

Junnar pickup jeep collides with motorcycle leaving Belhe resident dead near Narayangaon

sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव : विघ्नहर सहकारी कारखाना ते येडगाव रस्त्यावरील गणेशनगर येथे पिकअप जिपची दुचाकी ला धडक बसून झालेल्या अपघातात मोटार सायकलस्वार प्रविण यशवंत गुंजाळ (वय 55 रा. बेल्हा, ता.जुन्नर ) यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पिकअप जीप चालक आकाश बाळू चव्हाण( रा. आळे ता. जुन्नर ) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा अपघात आज दुपारी साडेबारा वाजता झाला.अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
accident
Truck
vanasgaon
Accidental shooting
accident attorneys in Pune
pickup shade demand Baramati