पुणे

Navale Bridge Accident : नवसाचा शेवटचा गुरुवार ठरला आयुष्याचा शेवटचा; नवले ब्रीजवरील अपघातात पाच जणांचा मृत्यू

सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव खुर्द परिसराला शोकसागरात ढकलणारी हृदय पिळवणारी घटना गुरुवारी उघडकीस आली.
swati navalkar

swati navalkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- नीलेश चांदगुडे

धायरी - सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव खुर्द परिसराला शोकसागरात ढकलणारी हृदय पिळवणारी घटना गुरुवारी उघडकीस आली. स्वाती संतोष नवलकर (३७) या आपल्या लहान मुलीचा वाढदिवस आणि आजारी वडिलांचा नवस पूर्ण करण्यासाठी नारायणपूर दत्त मंदिरात परिवारासह गेल्या होत्या.

Loading content, please wait...
fire
accident
death
vehicles
Truck

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com