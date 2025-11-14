Navale Bridge Accident : नवसाचा शेवटचा गुरुवार ठरला आयुष्याचा शेवटचा; नवले ब्रीजवरील अपघातात पाच जणांचा मृत्यू

- नीलेश चांदगुडेधायरी - सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव खुर्द परिसराला शोकसागरात ढकलणारी हृदय पिळवणारी घटना गुरुवारी उघडकीस आली. स्वाती संतोष नवलकर (३७) या आपल्या लहान मुलीचा वाढदिवस आणि आजारी वडिलांचा नवस पूर्ण करण्यासाठी नारायणपूर दत्त मंदिरात परिवारासह गेल्या होत्या..वडिलांना तीन वर्षांपासून गंभीर आजार होता, त्यातून बरे व्हावेत म्हणून पाच गुरुवारांचा नवस त्यांनी केला होता. दुर्दैवाने, नवसाचा हा शेवटचा गुरुवारच त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा गुरुवार ठरला.दर्शन करून परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या नवलकर कुटुंबावर घरापासून अवघ्या दहा मिनिटांच्या अंतरावर काळाने घाला घातला. मुंबई–बंगळूर महामार्गावरील नवले पुलाजवळ त्यांच्या कारला भरधाव कंटेनरने जबर धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की कारमधील पाचही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. कंटेनर चालक व क्लिनरचाही मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..या अपघातात स्वाती नवलकर यांच्यासह शांता दाभाडे (५४), दत्तात्रय दाभाडे (५८), कारचालक धनंजय कोळी (३०) यांचा मृत्यू झाला. कारमध्ये असलेली मोक्षिता रेड्डी तीन वर्षांची चिमुकली ही स्वाती यांच्या मैत्रिणीची मुलगी होती. मैत्रीण दोन दिवसांपूर्वी मुलीसह स्वातींकडे राहायला आली होती. लहान मुलगी स्वातींच्या मागे लागली म्हणून त्यांनी तिला बरोबर नेले होते. त्यामुळे या घटनेने परिसरात हळहळ दाटून आली आहे..हृदय पिळवटून टाकणारा आणखी एक तपशील म्हणजे कारचालक धनंजय कोळी यांना नुकतेच बाळ झाले होते. स्वाती यांच्या कुटुंबाला सोडल्यानंतर ते पत्नी-बाळाकडे जाणार होते; मात्र क्षणभरात सर्वकाही उद्ध्वस्त झाले.दुःखाला आणखी वेदना देणारी बाब म्हणजे स्वाती नवलकर यांचा दशक्रिया विधी आणि त्यांच्या मुलाचा वाढदिवस एकाच दिवशी येत आहे. आनंदाचा दिवस शोकात बदलल्याने कुटुंबावर दुहेरी आघात झाला आहे..या भीषण अपघाताने वडगाव खुर्द परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. स्वाती यांच्या पश्चात पती, मुलगा, मुलगी तसेच अजून लग्न न झालेली बहीण असा परिवार मागे राहिला आहे. या दु:खातून सावरणे कुटुंबासाठी कठीण ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.