‘फतेह-४’ क्षेपणास्त्राची
पाककडून चाचणी

इस्लामाबाद : पाकिस्तानने गुरुवारी ‘फतेह-४’ या जमिनीवरून डागल्या जाणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. हे क्षेपणास्त्र पाकिस्ताने विकसित केले असून, अचूकतेने दूरवरच्या लक्ष्यांवर प्रहार करण्यास सक्षम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सैन्याच्या माध्यम विभागाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या क्षेपणास्त्राच्या प्रक्षेपणाचे आयोजन रॉकेट फोर्स कमांडने केले होते. अत्याधुनिक नेव्हिगेशन सहायक प्रणालींनी सुसज्ज असलेली ही शस्त्रप्रणाली अत्यंत अचूकतेने दूरवरील लक्ष्यांवर प्रहार करू शकते. सैनिकांची कार्यक्षमता वाढवणे; तसेच अधिक अचूकता आणण्यासाठी विविध उपप्रणालींच्या तांत्रिक बाबींची पडताळणी करण्यासाठी या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्यात आली.

