Container Bike Accident : भरधाव कंटेनरच्या धडकेत पिता-पुत्राचा मृत्यू; अपघातानंतर चालक फरार

भरधाव कंटेनरने समोरून धडक दिल्याने दुचाकीवरील वडील व लहान मुलाचा जागीच मृत्यू झाला.
khandu bansude and rudra bansude

सकाळ वृत्तसेवा
राजेगाव - कुरकुंभ (ता. दौंड) हद्दीत भरधाव कंटेनरने समोरून धडक दिल्याने दुचाकीवरील वडील व लहान मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर कंटेनरचालक फरार झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. २) सायंकाळी घडली.

