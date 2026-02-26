पुणे : सोलापुरात शिवणकाम करणारे वडील आणि पुण्यात सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरी करणारा ३३ वर्षीय मुलगा, असं साधं, कष्टाळू कुटुंब. मात्र, दीड वर्षापूर्वी झालेल्या उच्च रक्तदाबामुळे मुलाची दोन्ही मूत्रपिंडे (किडन्या) निकामी झाली. वडिलांनी पुण्यातील खासगी रुग्णालयांचे उंबरे झिजवले; त्यांना १० ते ११ लाखांचा खर्च सांगितल्याने कुटुंब हतबल झाले. ससून रुग्णालयाने नाममात्र खर्चात मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. वडिलांनी मूत्रपिंड दान केल्याने मुलाला नवजीवन मिळाले अन् कुटुंबाच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण उजाडला..Astrological News: धूलिवंदनाच्या दिवशीच वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण! होलिका दहन सोमवारी; काय सांगतंय पंचांग?.तरुणाला नियमित डायलिसिस घ्यावे लागत होते. वडील माळशिरसमध्ये शिवणकाम करतात. तेच कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य आहेत. त्यामुळे मुलाच्या उपचाराचा खर्च पेलणे अशक्य झाले होते. डायलिसिसनंतरही तरुण आर्थिक अडचणीमुळे ‘डिलिव्हरी बॉय’ म्हणून काम करत होता..दरम्यान, ससूनमध्ये कमी खर्चात किडनी प्रत्यारोपण होते, अशी माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांनी चौकशी केली. समाजसेवा अधीक्षक तथा अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक सत्यवान सुरवसे व अरुण बनसोडे यांनी त्यांना योजना, विविध संस्थांची मदत आणि प्रत्यारोपण प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर वडिलांनी मुलासाठी किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला..डॉ. संदीप मोरखंडीकर आणि डॉ. निरंजन आंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. यानंतर अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव, शल्यचिकित्स विभागप्रमुख डॉ. लता भोईर व मानवी अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रमप्रमुख डॉ. किरणकुमार जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली १८ फेब्रुवारीला ‘फादर टू सन’ ही ३६ वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली..शस्त्रक्रिया महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत करण्यात आली. याव्यतिरिक्त लागणारी औषधे, तपासण्या व साहित्याचा खर्च सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी, ओसवाल बंधू समाज, मुकुल-माधव फाउंडेशन व रंभा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या मदतीतून उचलण्यात आला..Solapur News: साेलापूरात केंद्र सरकार अन् भाजपविरुद्ध काँग्रेसची निदर्शने; राहुल गांधींना धमकी, हनुमंत पवार यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध!.सध्या रुग्ण व किडनीदाता दोघांची प्रकृती स्थिर असून, त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. ससून रुग्णालय प्रशासनाने गरीब आणि गरजू रुग्णांना किडनी किंवा यकृत प्रत्यारोपणाबाबत माहिती आणि मदतीसाठी समाजसेवा विभागाशी संपर्क साधावा.- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.