FDA Action: दोन औषध विक्रेत्यांवर ‘एफडीए’कडून कारवाई

पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) पुणे जिल्ह्यात शनिवारी (ता. ११) २२ औषध दुकानांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत दोन विक्रेते कफ सिरप आणि इतर औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकत असल्याचे आढळल्याने त्यांच्यावर तत्काळ औषध विक्री बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली..डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांविरोधात कारवाईची मोहीम एफडीएकडून हाती घेतली आहे. एफडीए प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी तीन औषध दुकानदारांना 'कारणे दाखवा' नोटीस देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे..संबंधित विक्रेत्यांनी नियमांचे उल्लंघन का केले, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती एफडीएचे सहआयुक्त गिरीश हुकरे यांनी दिली. गेल्या काही दिवसांत राज्यात तपासाला वेग आला आहे..विशेषतः कफ सिरप आणि सर्दी-खोकल्याच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांचा वापरा धोकादायक असल्याने त्यावर एफडीएने लक्ष केंद्रित केले आहे..Cough Syrup Alert : पुण्यात १३ लाखांचा कफ सिरप साठा जप्त; एफडीएची मोठी कारवाई.एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्री हे कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहे. पुढील काळात ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येईल. नागरिकांनी औषधे घेताना वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे..