FDA Action: दोन औषध विक्रेत्यांवर ‘एफडीए’कडून कारवाई

FDA Action Against Drug Sellers in Pune: पुण्यात एफडीएने दोन औषध विक्रेत्यांवर कारवाई केली. प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरप विक्री आढळली. औषध नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी प्रशासन नेहमीच सतर्क.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) पुणे जिल्ह्यात शनिवारी (ता. ११) २२ औषध दुकानांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत दोन विक्रेते कफ सिरप आणि इतर औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकत असल्याचे आढळल्याने त्यांच्यावर तत्काळ औषध विक्री बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली.

