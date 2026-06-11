FDA Action in Pune: अन्न व औषध प्रशासन विभागाची पुण्यात आणखी एक कारवाई; साडेचार लाख रुपयांचा माल जप्त

नारायणगाव: नारायणगाव येथील प्रतिष्ठित व्यापाऱ्याच्या धनगरवाडी (ता.जुन्नर ) येथील गोडाऊनवर पुणे येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाने छापा टाकून शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या तंबाखूजन्य पदार्थांचा 4 लाख 48 हजार 506 रुपये किमतीचा साठा जप्त केला आहे. याप्रकरणी जेष्ठ व्यापाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीला जुन्नर न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..या प्रकरणी संतोष शामराव सावंत (वय 40, अन्न सुरक्षा अधिकारी, सह आयुक्त (पुणे विभाग) कार्यालय, अन्न व औषध प्रशासन पुणे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार मारुती सीताराम शेळके (वय- 66, राहणार धनगरवाडी, तालुका जुन्नर) याला अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई 9 जून 2026 रोजी दुपारी अडीच ते सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली..अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या कारवाईत केशरयुक्त विमल पान मसाला (मोठा पाऊच) 260 पाऊच, सुगंधित तंबाखू (मोठा पाऊच) 260 पाऊच, केशरयुक्त विमल पान मसाला (किंग पाऊच) 836 पाऊच, व्ही 1 सुगंधीत तंबाखू ८३६ पाऊच, रत्ना तंबाखू (सुगंधित) 50 ग्राम वजनाचे 170 डबे, हिरा पान मसाला 315 पाऊच, रॉयल 717 तंबाखू (सुगंधित) 315 पाऊच, महक चैनी फिल्टर पाऊच तंबाखू (सुगंधित) 123 पाऊच, आंटी गोड सुपारी 111 पाऊच आदि प्रतिंबधित असलेला एकूण रुपये रुपये 4 लाख 48 हजात 506 रुपये किमतीचा प्रतिबंधित केलेल्या तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..अनेक वर्षापासून विक्रीनारायणगाव येथील कोल्हे मळा रस्त्यालगत दुकान असलेला एक व्यापारी व शिंदे मार्केटमध्ये भागेश्वर पान मर्चंट नावाने व्यवसाय असलेला व्यापारी मागील दोन ते तीन वर्षापासून प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थाची किरकोळ दुकानदारांना विक्री करत असल्याची चर्चा होती. मात्र त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने यापैकी मारुती शेळके यांना अटक करून लाखो रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईचे नारायणगाव ग्रामस्थांनी स्वागत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.