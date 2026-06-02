Manchar Crime : मंचरमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई; १०.७९ लाखांचा साठा जप्त

मंचर - अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेदरम्यान आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत गुटखा, पानमसाला तसेच विनापरवाना साठवून ठेवलेले अन्नपदार्थ असा एकूण १० लाख ७९ हजार ७५९ रुपयांचा साठा जप्त केला..सहायक आयुक्त (अन्न) दि. वा. भोगावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंचर येथील साईराज पान अँड टी हाऊस आणि समीक्षा कोल्ड्रिंक, जनरल अँड किराणा स्टोअर यांच्या पाठीमागील दोन स्वतंत्र गोदामांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ३० हजार ३९५ रुपये किमतीचा गुटखा, पानमसाला व तत्सम प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा आढळून आला. संबंधित साठा जप्त करून पंचनामा करण्यात आला असून भारतीय न्याय संहिता २०२३ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत मंचर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान, मंचर येथील खेमराज फूड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या आस्थापनाची तपासणी केली असता संबंधित व्यवसाय आवश्यक परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. या ठिकाणी विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेला मैदा, बेसन, आटा आणि इतर अन्नपदार्थांचा १९ हजार ८८६ किलो वजनाचा व १० लाख ४९ हजार ३६४ रुपये किमतीचा साठा नमुना विश्लेषणासाठी घेऊन जप्त करण्यात आला. या संपूर्ण साठ्याचा पंचनामा करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी स्वाती मरके, सुप्रिया जगताप, संतोष सावंत, सतीश हाके, प्रकाश कचवे, लक्ष्मीकांत साळवे, अभिजीत झोडगे, आदित्य जोशी आणि सकेत सूर्यवंशी तसेच नमुना सहाय्यक साळवे यांच्या पथकाने सहाय्यक आयुक्त (अन्न) नारायण सरकटे व प्रदीप आंबरे यांच्या उपस्थितीत पार पाडली. या मोहिमेचे मार्गदर्शन पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न) दि. वा. भोगावडे यांनी केले..जप्त साठ्याचा तपशीलप्रकार = किंमत (रुपये)प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तत्सम पदार्थ - ३०,३९५खेमराज फूड इंडस्ट्रीजमधील अन्नपदार्थांचा साठा - १०,४९,३६४एकूण जप्त साठा - १०,७९,७५९अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असून ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या व्यवसायांवर प्रशासनाची विशेष नजर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..दृष्टीक्षेप -* मंचरमधील दोन गोदामांवर अन्न व औषध प्रशासनाचा छापा* गुटखा, पानमसाला व प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा जप्त* विनापरवाना सुरू असलेल्या अन्न उद्योगातील १०.४९ लाखांचा माल ताब्यात* एकूण १० लाख ७९ हजार ७५९ रुपयांचा साठा जप्त* अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यान्वये पुढील कारवाई सुरू.