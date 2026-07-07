FDA Crime : मंचर बनावटदूध भेसळ प्रकरण; तीन आरोपींच्या घरांची झडती, लॅपटॉप, कागदपत्रे केली जप्त

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे उघडकीस आलेल्या कथित बनावट दूधनिर्मिती व भेसळ प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, या प्रकरणातील तीन आरोपींची निवासस्थाने व कार्यालयांवर मंगळवारी (ता. ७) दिवसभरझडती घेण्यात आली. या कारवाईत तीन लॅपटॉप आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे..पुणे ग्रामीण गुन्हे अन्वेषण शाखा, खेड विभाग आणि मंचर पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली. आरोपी सुशांत हिंगे यांच्या मंचर व अवसरी येथील, संदीप लोढा यांच्या मंचर येथील तसेच ठकसेन आरगडे यांच्या पिंपळगाव-खडकी (ता. आंबेगाव) येथील निवासस्थाने व कार्यालयांची झडती घेण्यात आली..खेड विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे, पुणे ग्रामीण गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महादेव शेलार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अभिजीत सावंत यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त सहभागी होता. अन्न सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही कारवाईत सहभाग घेतला..तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या लॅपटॉप आणि कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार, संपर्क साखळी आणि इतर संबंधित बाबींची छाननी करण्यात येत आहे. तसेच कृत्रिम दूध तयार करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची रसायने वापरली जात होती, त्याची निर्मिती आणि वितरणाची पद्धत काय होती, याचाही तपास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने सुरू असून रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे. बनावट दूधनिर्मितीचे रॅकेट उघडकीस आणून त्याविरोधात कारवाई केल्याबद्दल पोलिस, गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि अन्न सुरक्षा विभागाच्या पथकाचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.