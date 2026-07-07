पुणे

FDA Crime : मंचर बनावटदूध भेसळ प्रकरण; तीन आरोपींच्या घरांची झडती, लॅपटॉप, कागदपत्रे केली जप्त

आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे उघडकीस आलेल्या कथित बनावट दूधनिर्मिती व भेसळ प्रकरणाच्या तपासाला आला वेग.
FDA Crime

FDA Crime

ESakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे उघडकीस आलेल्या कथित बनावट दूधनिर्मिती व भेसळ प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, या प्रकरणातील तीन आरोपींची निवासस्थाने व कार्यालयांवर मंगळवारी (ता. ७) दिवसभरझडती घेण्यात आली. या कारवाईत तीन लॅपटॉप आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

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