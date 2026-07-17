पुणे - शहरातील प्रसिद्ध गोल्डन बेकरीसह इतर बेकरी, डेअरी व हॉटेलमध्ये अस्वच्छता आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यासह विभागातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी आणि डेअरी मिळून १० आस्थापनांचे परवाने तातडीने निलंबित केले आहेत. गुरुवारी (ता. १६) आणि शुक्रवारी (ता. १७) करण्यात आलेल्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे उल्लंघन आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली..याबाबतच्या अस्वच्छतेची छायाचित्रेही एफडीएने प्रसिद्ध केली आहेत. त्यामध्ये हे अन्नपदार्थ किती अस्वच्छ व गलिच्छ जागेत तयार केले जातात हे यावरून दिसून येते. यामध्ये पुण्यातील मंगळवार पेठेतील मे. स्टार केटरिंग सर्व्हिस, सोमवार पेठेतील मे. अशोक बार अँड रेस्टॉरंट, येवलेवाडीतील मे. गोल्डन मॅजेस्टिक बेकरी, कोंढव्यातील मे. गोल्डन बेकरी आणि बाणेर येथील मे. बिकांगे बिर्यानी एलएलपी या आस्थापनांचा समावेश आहे..तर, जिल्ह्यातील पारगाव पेठ (ता. आंबेगाव) येथील मे. सिद्धार्थ ॲग्रो (डेअरी), सांगलीतील मे. हलद भवन कॅन्टीन, साताऱ्यातील महाबळेश्वर येथील मे. सह्याद्री रेस्टॉरंट अँड ढाबा आणि मे. सिगडी रेस्टॉरंट, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील मे. व्हीबीजीओआर शाळा कॅन्टीनवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्व ठिकाणी स्वच्छतेच्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले..'बन मस्का'मध्ये बटरऐवजी फॅट स्प्रेडचा वापर'बन मस्का'मध्ये बटरऐवजी फॅट स्प्रेडचा वापर करणाऱ्या लोहगाव येथील मे. आर. ए. टी. एंटरप्रायझेस (फ्रेंचायझी अभिनंदन टी) या आस्थापनेची नोंदणी निलंबित करण्यात आली आहे. एफडीएने शुक्रवारी ही कारवाई केली. तपासणीदरम्यान, ग्राहकांना 'बन मस्का' विकताना त्यात बटरऐवजी 'न्यूट्रलाईट प्रोफेशनल व्हेजिटेबल फॅट स्प्रेड' वापरले जात असल्याचे आढळले. याबाबत ग्राहकांना कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नव्हती. यामुळे ग्राहकांमध्ये बटर वापरले जात असल्याचा खोटा आभास निर्माण करून त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले..व्यावसायिकांनी ग्राहकांना मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अन्न पदार्थांसाठी फूड ग्रेड दर्जाच्या वेष्टनांचा वापर करावा, विनापरवाना व्यवसाय करू नये आणि वापरलेल्या तेलाचा पुनर्वापर टाळावा. अन्नपदार्थ व्यावसायिकांनी अन्नपदार्थ तयार करताना वापरल्या जाणाऱ्या घटकांची ग्राहकांना स्पष्ट माहिती देणे बंधनकारक आहे. बटरऐवजी फॅट स्प्रेड, पनीरऐवजी पनीर ॲनालॉग किंवा सिंथेटिक फूड कलरचा वापर आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना सहआयुक्त (अन्न) दिगांबर भोगावडे यांनी दिल्या आहेत. ग्राहकांना अन्नाचा दर्जा किंवा स्वच्छतेबाबत तक्रार असल्यास १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन एफडीएकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.