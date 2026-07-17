पुणे

FDA Crime : पुणे शहरातील प्रसिद्ध गोल्‍डन बेकरीसह दहा बेकरी, रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित; अस्वच्छतेप्रकरणी एफडीएची कारवाई

पुणे शहरातील प्रसिद्ध गोल्‍डन बेकरीसह इतर बेकरी, डेअरी व हॉटेलमध्ये अस्‍वच्‍छता आढळल्‍याने एफडीएने पुण्यासह विभागातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी आणि डेअरी मिळून १० आस्‍थापनांचे परवाने केले निलंबित.
FDA Crime on Golden Bakery

FDA Crime on Golden Bakery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील प्रसिद्ध गोल्‍डन बेकरीसह इतर बेकरी, डेअरी व हॉटेलमध्ये अस्‍वच्‍छता आढळल्‍याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यासह विभागातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी आणि डेअरी मिळून १० आस्‍थापनांचे परवाने तातडीने निलंबित केले आहेत. गुरुवारी (ता. १६) आणि शुक्रवारी (ता. १७) करण्यात आलेल्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे उल्लंघन आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

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