पुणे

FDA Action: राज्यभर एफडीएची धडक मोहीम! ९.५० कोटींची बनावट औषधे व बेकायदा साठा जप्त, औषध माफियांना मोठा धक्का

FDA Raids Expose Illegal Drug Network in Maharashtra: राज्यातील प्रमुख शहरांवर एफडीएचे छापे, ८८ कारवायांत ९.५० कोटींचा बेकायदा औषधसाठा जप्त; २० गुन्हे, १० जणांना अटक
Maharashtra FDA Raids Seize Rs 9.50 Crore Illegal Drug Stock 20 Cases Registered and 10 Arrested

Maharashtra FDA Raids Seize Rs 9.50 Crore Illegal Drug Stock 20 Cases Registered and 10 Arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) गेल्‍या दोन महिन्यांत राज्यभरात बनावट औषधे, विनापरवाना उत्पादन आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात मोहीम राबवत ८८ कारवायांमध्ये ९.५० कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर साठा जप्त तसेच प्रतिबंधित केला आहे. या प्रकरणी २० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १० आरोपींना अटक केली आहे.

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