FDA Action: राज्यभर एफडीएची धडक मोहीम! ९.५० कोटींची बनावट औषधे व बेकायदा साठा जप्त, औषध माफियांना मोठा धक्का

पुणे : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) गेल्या दोन महिन्यांत राज्यभरात बनावट औषधे, विनापरवाना उत्पादन आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात मोहीम राबवत ८८ कारवायांमध्ये ९.५० कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर साठा जप्त तसेच प्रतिबंधित केला आहे. या प्रकरणी २० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १० आरोपींना अटक केली आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी ही धडक मोहीम राबवण्यात आली. पुण्यासह मुंबई, ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये हे छापे टाकण्यात आले. .यामध्ये औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस) आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सर्वाधिक ३१ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली व ५५ लाख रुपयांची औषध सामग्री जप्त केली. त्याखालोखाल २७ कारवाया या विनापरवाना उत्पादन व विक्रीप्रकरणी केल्या व त्याद्वारे अडीच कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. सौंदर्यप्रसाधनांचे चुकीचे ब्रँडिंग केल्याप्रकरणी १० ठिकाणी कारवाई करण्यात आली..रक्तपेढ्यांचे परवाने रद्दरुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने रक्तपेढ्यांचीही तपासणी करण्यात आली. यामध्ये मुंबईतील सर जे. जे. महानगर रक्तपेढी, माया ब्लड सेंटर आणि पुण्यातील आर. जी. घोलप मेमोरियल ब्लड सेंटरमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या तिन्ही रक्तपेढ्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.कारवाया दृष्टिक्षेपात८८ धडक कारवाया५.६९ कोटींचा मुद्देमाल जप्त३.८१ कोटींचा साठा प्रतिबंधितएकूण ९.५० कोटींच्या बेकायदा साठ्यावर कारवाई२० गुन्हे दाखल१० आरोपींना अटक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.