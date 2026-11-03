FDA Pune Barfi Seizure : पुण्यात दिवाळीआधी 'एफडीए' ची मिठाई विक्री केंद्रावर मोठी कारवाई; ३०३ किलो बर्फीचा साठा जप्त करून नष्ट

FDA Pune Seizes 303 Kg Barfi in Dhanor : दिवाळी सणाच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 'Safe Food, Safe Maharashtra' या मोहिमेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील धानोर येथील एका मिठाई विक्री केंद्रावर छापा टाकून तब्बल ३०३ किलो बर्फीचा साठा जप्त करण्यात आला. या बर्फीची अंदाजे किंमत १ लाख २१ हजार २०० रुपये असून, हा संपूर्ण साठा जागेवरच नष्ट करण्यात आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी खेड तालुक्यातील धानोर येथील मे. आर. बिकानेर मिठाई या दुकानाची तपासणी केली. हे दुकान माऊली कॉम्प्लेक्स, आळंदी-मार्कळ रोड येथे आहे. तपासणीदरम्यान दुकानात बर्फी आणि कलाकंद या मिठाईचा साठा आढळून आला..पथकाने तपासणी केली असता, दुकानातील बर्फीचा साठा संशयित निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे, ही बर्फी खोलीच्या तापमानावर साठवून ठेवण्यात आली होती. तसेच मिठाईवर आवश्यक लेबलिंग करण्यात आले नव्हते. या मालाच्या खरेदीची बिलेही दुकानचालकाकडे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले..मराठवाड्यात FDA ची धडक कारवाई! व्हेज-नॉनव्हेज मिक्स, झुरळांचा सुळसुळाट; डोमिनोज आउटलेटचा परवाना रद्द.बर्फी हा नाशवंत अन्नपदार्थ असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला संभाव्य धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ३०३ किलो बर्फीचा साठा जागेवरच नष्ट केला. याशिवाय कलाकंदाचा सुटा नमुना तपासणी आणि विश्लेषणासाठी घेण्यात आला आहे. या नमुन्याच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे..ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी एच. आर. मारेवार यांनी केली. क्षेत्रीय सहाय्यक आयुक्त एस. एन. चट्टे आणि सह आयुक्त (अन्न) एस. करकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली..दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व मिठाई विक्रेत्यांना अन्नपदार्थांची योग्य तापमानात सुरक्षित साठवणूक करण्याचे, उत्पादनांवर आवश्यक लेबलिंग करण्याचे आणि खरेदीची बिले व संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी प्रशासनाकडून तपासणी व कारवाईची मोहीम सुरूच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.