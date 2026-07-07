FDA Raid : दूग्ध प्रक्रिया उद्योगावर FDAचा छापा; भेसळयुक्त दूध केले जप्त

शिरूर - पारोडी (ता. शिरूर) येथील दूग्ध प्रक्रिया उद्योगावर अन्न व औषध प्रशासनाने छापा टाकून सुमारे सव्वा पाच लाख रूपये किंमतीचे १२ हजार २७८ लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त केले असून जप्त केलेले हे दूध या कारवाईत नष्ट करण्यात आले. जप्त केलेल्या भेसळयुक्त दूधाचे नमूने तपासणीसाठी राज्य मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले असून, या दूध प्रक्रिया उद्योगाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. या धाडसी कारवाईमुळे पांढऱ्या दूधाचा काळा धंदा करणारांचे धाबे दणाणले आहेत..पुणे विभागाच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने भेसळयुक्त दूधाची शोधमोहिम चालू असून, या अंतर्गत पारोडी (पो. करंजावणे, ता. शिरूर, जि. पुणे) येथील 'गगनगिरी मिल्क ॲण्ड मिल्क प्रॉडक्टस' या दूध प्रक्रिया उद्योगावर छापा टाकून तेथील साठवण टाकीतील होमोजेनाईज्ड पाश्चराईज्ड टोन्ड दूधाची; तसेच 'सार्थक दूध' या ब्रॅण्डच्या पॅकेज्ड दूधाची तपासणी करण्यात आली. या दूधाचे नमूने अधिकृत तपासणीसाठी ताब्यात घेऊन इतर दूधाची प्राथमिक तपासणी केली..स्टोरेज टॅंकमधील दूध तसेच पॅकेज्ड दूधावर प्राथमिक स्वरूपाची अल्कोहोल चाचणी करण्यात आली. या चाचणीत संबंधित दूधामध्ये गुठळ्या तयार होत असल्याचे आढळून आल्याने उर्वरित दूधाचा साठा भेसळयुक्त व मानकाप्रमाणे नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत एफडीए चे पथक आले. यावरून पाच लाख २८ हजार ५३२ रूपये किंमतीचे सुमारे १२ हजार २७८ लिटर दूध तात्काळ नष्ट करण्यात आले..गगनगिरी मिल्क प्रॉडक्टस मधील दूधाचा साठा संशयावरून तात्काळ नष्ट करण्यात आला असून, तपासणीसाठी घेतलेले दूधाचे नमूने अधिकृत प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले. एफडीए च्या मानकानूसार नष्ट केलेले दूध अपेक्षित गुणवत्तेचे नसल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. प्रयोगशाळेचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर व हे दूध नियमानूसार निकृष्ट, असुरक्षित व मानकांनूसार नसल्याचे आढळल्यास गगनगिरी मिल्क प्रॉडक्टस् च्या चालकाविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे एफडीए च्या वतीने सांगण्यात आले..सर्व दूग्ध उत्पादक, प्रक्रिया करणारे, वितरक व विक्रेते यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ तसेच त्याअंतर्गत नियमांचे काटेकोर पालन करावे, उत्पादन प्रक्रियेत स्वच्छता, गुणवत्तेची मानके व शीतसाखळी अबाधित राखावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे. तसेच ग्राहकांनीही दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना उत्पादनावरील लेबल, उत्पादन तारीख व वापरण्याची अंतिम मुदत, परवाना क्रमांक व पॅकेजिंगची स्थिती तपासूनच खरेदी करावी. अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास ती अन्न व औषध प्रशासनाकडे नोंदवावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.