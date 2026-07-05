Pune FDA Action: आंबेगाव ते शिरूरपर्यंत एफडीएचे छापे; दूध भेसळ प्रकरणात १३ जणांवर कारवाई, पुण्यात उडाली खळबळ!

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) उत्तर पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि शिरूर तालुक्यांतील विविध दूध संकलन केंद्रांवर एकाचवेळी छापे टाकून दूध भेसळ प्रकरणातील १३ संशयितांना ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या कारवाईत पुणे व नगर जिल्ह्यातील संशयितांचा समावेश असल्याचेही समजते..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...ताब्यात घेतलेल्या संशयितांना पुढील चौकशीसाठी मंचर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा मध्यवर्ती गुन्हा मंचर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून संशयितांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी नेण्यात आले..दरम्यान, संपूर्ण कारवाई अत्यंत गुप्तपणे पार पडली. कारवाईबाबतची माहिती मिळविण्यासाठी मंचर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला असता, आरोपींची नावे व इतर तपशील अन्न व औषध प्रशासनाकडून दिले जातील, असे सांगण्यात आले. मात्र, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता वरिष्ठ स्तरावरून अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा. या कारवाईमुळे उत्तर पुणे जिल्ह्यातील दूध संकलन व वितरण व्यवस्थेत खळबळ उडाली असून, भेसळीच्या प्रकाराबाबत अधिकृत माहिती आणि तपासाचा सविस्तर तपशील येण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.