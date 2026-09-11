पुणे

FDA Watch : प्रसादवाटप करणाऱ्या मंडळांना ‘एफडीए’ची नोंदणी बंधनकारक; प्रसादावर ‘एफडीए’ची नजर

गणेशोत्सव काळात गणेश मंडळांचा प्रसाद व अन्नवाटप पूर्णपणे स्वच्छ आणि सुरक्षित असावे, यासाठी काही दिवसांपूर्वी ‘एफडीए’ने केली नवी नियमावली जारी.
FDA Crime

FDA Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सव जवळ येऊन ठेपला आहे. या काळात गणेश मंडळांकडून भाविकांना अन्नदान, प्रसादवाटप करण्यात येते. मात्र, या मंडळांना त्‍यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) यंदा नोंदणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेविषयी मंडळे देखील संभ्रमावस्थेत आहेत.

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