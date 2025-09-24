Pargaon News : खडकवाडीच्या नितीन सुक्रे या तरुणाचा पाण्यात सहा तास शोध घेऊनही सापडला नसल्याने बुडाला असल्याची भीती

पारगाव - खडकवाडी, ता. आंबेगाव येथील काल मंगळवारी दुपारी दोन वाजल्यापासून बेपत्ता असलेल्या नितीन नारायण सुक्रे (वय-३६ वर्ष) या तरुणाची आज बुधवारी सकाळी पोंदेवाडी येथील पाझर तलावाजवळ त्याची कपडे आढळून आल्याने तो पाण्यात बुडाला असल्याच्या भीती व्यक्त करण्यात आली..गावातील तरूण, पारगाव कारखाना पोलीस, निसर्ग साहस संस्था (घोडेगाव) चे रेस्क्यू पथक व पुणे महानगरपालिकेचे अग्निश्यामक दल यांनी सुमारे सहा तास शोध घेऊनही नितीन सुक्रे यांचा तपास न लागल्याने सायंकाळी साडेसहा वाजता अंधार पडल्यामुळे शोध कार्य थांबवण्यात आले.खडकवाडी येथील माजी उपसरपंच एकनाथ सुक्रे यांचे पुतणे नितीन सुक्रे हे काल मंगळवारी सकाळी ११ वाजता योगेश ऊर्फ पप्पू सुक्रे या मित्राबरोबर मोटासायकलवरून पारगावला गेले होते. नितीन सुक्रे हे काल रात्री घरी आले नाही. त्यामुळे त्यांची पत्नी रेखा सुक्रे या आज सकाळी योगेश सुक्रे यांच्याकडे चौकशी करायला गेल्या, कि माझे पती तुमच्या बरोबर आले होते ते कोठे गेले?.तर योगेश सुक्रे यांनी सांगितले, काल दुपारी दोन वाजता पोंदेवाडी व खडकवाडीच्या हद्दीवर नायठारवस्ती येथे आलो असता नितीन म्हणाला मला शेतात जायचे आहे. म्हणून मोटारसायकलवरून उतरला आहे.मी त्या ठिकाणी जाऊन आसपास पाहतो शोध घेतो त्यांनी नितीन याला उतरविलेल्या ठिकाणाच्या आसपास शोध घेतला जवळच असलेल्या पोंदेवाडी पाझरतलावाजवळ त्याची कपडे, जर्किन व चप्पल सापडली. त्यामुळे योगेश सुक्रे यांनी माजी सरपंच अनिल डोके यांना घटनेची माहिती दिली..श्री. डोके यांनी पप्पू सुक्रे यांचे चुलते एकनाथ सुक्रे, आई मंगल सुक्रे व पत्नी रेखा सुक्रे या सर्वांना बरोबर घेऊन पाझर तलावाजवळ येऊन सापडलेली कपडे पाहिल्यानंतर ती नितीन सुक्रे यांची असल्याची खात्री झाली. तलावात पोहण्यासाठी नितीन उतरला असावा त्यात तो बुडाला असावा या शंकेने गावातील तरूण सचिन झोडगे व हौशीराम सुक्रे यांनी पाण्यात उडी मारून शोध घेतला..परंतु पाण्याची खोली जास्त असल्याने हाती काहीच न लागल्याने अनिल डोके यांनी पारगाव कारखाना पोलिस व तहसीलदार संजय नागटिळक यांना घटनेची माहिती दिली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे व इतर पोलीस, तहसीलदार संजय नागटिळक, आपत्ती व्यवस्थापनचे प्रवीण देवकर, तलाठी शशांक चौदन्ते, निसर्ग साहस संस्था ( घोडेगाव ) चे धनंजय कोकणे व त्यांचे रेस्क्यू पथक, वाघोली येथील पुणे महानगरपालिकेचे अग्निश्याम्क दलाचे पथक हे सर्वजण दुपारी एक वाजता घटनास्थळी येऊन होडीच्या साह्याने शोध कार्य सुरु केले..तहसीलदार संजय नागटिळक, अनिल डोके यांनी स्वत: होडीत बसून तलावातील शोध कार्यात भाग घेतला. सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत काहीच शोध लागला नाही. शेवटी अंधार पडल्यामुळे शोध कार्य थांबण्यात आले यावेळी गावातील नागरिक तसेच महिला मोठ्या प्रमाणावर तळ्याच्या काठावर जमा झाले होते. उद्या सकाळी पाणबुडी पथकाला बोलाऊन पुन्हा शोध घेण्यात येईल असे अनिल डोके यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.