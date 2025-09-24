पुणे

Pargaon News : खडकवाडीच्या नितीन सुक्रे या तरुणाचा पाण्यात सहा तास शोध घेऊनही सापडला नसल्याने बुडाला असल्याची भीती

नितीन सुक्रे या तरुणाची बुधवारी पोंदेवाडी येथील पाझर तलावाजवळ त्याची कपडे आढळून आल्याने तो पाण्यात बुडाला असल्याच्या भीती व्यक्त करण्यात आली.
पारगाव - खडकवाडी, ता. आंबेगाव येथील काल मंगळवारी दुपारी दोन वाजल्यापासून बेपत्ता असलेल्या नितीन नारायण सुक्रे (वय-३६ वर्ष) या तरुणाची आज बुधवारी सकाळी पोंदेवाडी येथील पाझर तलावाजवळ त्याची कपडे आढळून आल्याने तो पाण्यात बुडाला असल्याच्या भीती व्यक्त करण्यात आली.

