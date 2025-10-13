पुणे

Leopard Attack : मादी बिबट्याच्या तरुणीवर हल्ला; ३१ वर्षीय तरुणी जखमी

बिबट्या मादी आणि पिल्लू रस्ता ओलांडत असताना पिल्लू रस्त्यावर आले आणि मादी मागे राहिली, याच वेळी रस्त्यावरून जाणारी दुचाकी पिल्लाजवळ थांबली आणि....
sakal

नवनाथ भेके
Updated on

निरगुडसर - बिबट्या मादी आणि पिल्लू रस्ता ओलांडत असताना पिल्लू रस्त्यावर आले आणि मादी मागे राहिली, याच वेळी रस्त्यावरून जाणारी दुचाकी पिल्लाजवळ थांबली आणि मादी आक्रमक होऊन नीलम चंद्रकांत वाबळे या तरुणीवर हल्ला केला. आरडा-ओरड आणि गाडीची रेस वाढवल्यामुळे बिबट्या पसार झाला.

