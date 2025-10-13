Leopard Attack : मादी बिबट्याच्या तरुणीवर हल्ला; ३१ वर्षीय तरुणी जखमी

निरगुडसर - बिबट्या मादी आणि पिल्लू रस्ता ओलांडत असताना पिल्लू रस्त्यावर आले आणि मादी मागे राहिली, याच वेळी रस्त्यावरून जाणारी दुचाकी पिल्लाजवळ थांबली आणि मादी आक्रमक होऊन नीलम चंद्रकांत वाबळे या तरुणीवर हल्ला केला. आरडा-ओरड आणि गाडीची रेस वाढवल्यामुळे बिबट्या पसार झाला. .या हल्ल्यात ३१ वर्षीय नीलम जखमी झाली. ही घटना शनिवार (ता. ११) रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता खडकी-चांडोली रस्त्यावर घडली. खडकी (ता. आंबेगाव) येथील नीलम वाबळे ही तरुणी शनिवारी चाकण वरून खडकीकडे आपल्या घरी जात होती. परंतु साडेसात वाजता रस्त्यावर काही तरी पिल्लू आडवे आले म्हणून थांबली आणि मागून येणाऱ्या मादीने नीलम वर हल्ला केला..या हल्ल्यात सुदैवाने एक पंजा पाठीवर असलेल्या सॅकवर पडला तरी देखील डाव्या हाताला जखम झाली आहे. रस्त्यावरून येणारी वाहने आणि गाडीची रेस वाढवल्याने बिबट मादी पुन्हा मागे पळाली..पण पिल्लू पलीकडे आणि मादी अलीकडे राहिल्याने मादी काय स्वस्थ बसेना, तिने रस्त्यावरून पिल्लाकडे पलीकडे जात असताना दोन दुचाकीस्वरांवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर वनविभागाची गाडी घटनास्थळी पोहचल्यानंतर रस्ता बंद केला आणि वातावरण शांत झाले..यावेळी वनपाल सोनल भालेराव, विशाल वाबळे, बिबट शीघ्र कृती दल गावडेवाडी टीम यांनी जखमी नीलमला उपचारासाठी मंचर ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात आले. यावेळी जुन्नर उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी जखमी मुलीची भेट घेतली, यावेळी मंचर वनपरिक्षेत्राधिकारी विकास भोसले, वनपाल सोनल भालेराव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.