Pune Ambegaon Leopard Rescue: भराडी वखारवाडीत दीड वर्षांची बिबट मादी पिंजऱ्यात जेरबंद; चार महिन्यांत चौथा बिबट्या पकडला

निरगुडसर : भराडी (ता.आंबेगाव) येथील वखारवाडीत लावलेल्या पिंजऱ्यात दीड वर्षाची बिबट मादी मंगळवार (ता.१४) रोजी सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास जेरबंद झाली.याच वस्तीवर गेल्या तीन चार महिन्यात चार बिबटे जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे..भराडी येथील वखारवाडीत गेल्या तीन चार महिन्यात बिबट्याची दहशत मोठी वाढली आहे.याच वस्तीवर तीन महिन्यापूर्वी पहिला बिबट्या विहिरीत पडला होता तो वनविभागाने रेस्क्यू केला त्यानंतर बिबट्याची दहशत वाढल्याने वनविभागाने या वस्तीवर पिंजरा लावला होता,यामध्ये दोन महिन्यापूर्वी दोन बिबटे जेरबंद झाले होते.आता याच वस्तीवर मंगळवार (ता.१४) रोजी सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास बिबट मादी जेरबंद झाली,यावेळी पिंजऱ्याचा खटक्याचा जोरात आवाज झाल्याने येथील जवळच काम करत असलेले शेतकरी पिंजऱ्याकडे आले असता बिबट्या जेरबंद झाल्याचे लक्षात आले..पोलिस पाटील संतोष खिलारी यांनी बिबट्या जेरबंद झाल्याची माहिती वनविभागाला दिल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी,कर्मचारी,रेस्कु टीम घटनास्थळी दाखल होऊन बछड्याला ताब्यात घेऊन माणिकडोह निवारा केंद्रात रवाना करण्यात आले. चौकट..भराडी येथील चौफुला जवळ असलेल्या थोरात वस्तीवर बिबट्याचे रोज दिवसा दर्शन होत आहे,यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.सोमवारी दुपारी थोरात वस्तीवर एक युवक कामानिमित्त शेतावर जात असताना अचानक बिबट्याने डरकाळी फोडल्याने युवकाचा अपघात होवून हात फ्रॅक्चर झाला असून युवकाला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले आहे.