Pune News : बुधवार पेठेतील बांगलादेशी तरुणीची माहिती लपवली; महिला पोलीस हवालदाराला केले निलंबित

बुधवार पेठेतील वेश्यावस्तीत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी तरुणीवर कारवाई न करणाऱ्या महिला पोलीस हवालदार मनिषा पुकाळे यांना पोलिस उपायुक्‍तांनी केले निलंबित.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - बुधवार पेठेतील वेश्यावस्तीत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी तरुणीवर कारवाई न करणाऱ्या फरासखाना पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस हवालदार मनिषा पुकाळे यांना पोलिस उपायुक्‍तांनी निलंबित केले आहे.

