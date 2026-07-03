पुणे

Pune: फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न अधिवेशनात; प्रशासनाला तातडीने कारवाईचे आदेश देण्याची आमदार शिरोळे यांची मागणी

Fergusson Road Encroachment Issue Raised in Assembly: पुण्यातील फर्ग्युसन रस्त्यावरील वाढत्या अतिक्रमणाचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करत आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी केली.
Encroachment issue on Fergusson Road in Pune raised in assembly

Encroachment issue on Fergusson Road in Pune raised in assembly

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिवाजीनगर: पुणे शहरातील वाढत्या नागरी समस्यांकडे, विशेषतः रस्त्यांवरील वाढते अतिक्रमण आणि अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या प्री-स्कूल (नर्सरी) शाळांवर सभागृहाचे लक्ष वेधले. नियम २९३ च्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी या गंभीर बाबींवर राज्य सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी केली. पुणे शहराच्या विकासाला अतिक्रमणामुळे गालबोट लागत असून, पुणेकरांमधून यावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

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