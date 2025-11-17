पुणे

Fertilizer Rate : खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ

शेती पिकांना खताची मात्रा देणे आवश्यक असून तरकारी पिकांपासून तर नगदी पिके, ऊस आदी पिकांना खतांचा डोस देणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
निरगुडसर - खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात खतांच्या किमती ५० रुपयांपासून ते ४५० रुपयांपर्यंत प्रति ५० किलो पिशवीमागे दरवाढ झाली आहे. आणि पुढील काही दिवसात अजून खतांच्या किंमतीत वाढ होणार असून, ५० किलो पिशवीमागे ५० ते २०० रुपये पर्यंत ही वाढ होण्याची शक्यता आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे. खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे अक्षरश कंबरडे मोडले आहे.

