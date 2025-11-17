Fertilizer Rate : खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ

निरगुडसर - खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात खतांच्या किमती ५० रुपयांपासून ते ४५० रुपयांपर्यंत प्रति ५० किलो पिशवीमागे दरवाढ झाली आहे. आणि पुढील काही दिवसात अजून खतांच्या किंमतीत वाढ होणार असून, ५० किलो पिशवीमागे ५० ते २०० रुपये पर्यंत ही वाढ होण्याची शक्यता आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे. खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे अक्षरश कंबरडे मोडले आहे..शेती पिकांना खताची मात्रा देणे आवश्यक असून तरकारी पिकांपासून तर नगदी पिके, ऊस आदी पिकांना खतांचा डोस देणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. परंतु अलीकडच्या काळात खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात खतांच्या किमती प्रति ५० किलो मागे ५० रुपयांपासून ४५० रुपये पर्यंत दर वाढ झाली आहे.यामध्ये १०:२६:२६ ही ५० किलोची पिशवी वर्षभरापूर्वी १४५० रुपयांना मिळत होती. ती मार्च २०२५ मध्ये १८५० वर गेली आणि आता त्याची किंमत १९०० रुपये आहे. तसेच २४:२४:०० ही बॅग वर्षभरापूर्वी १८५० रुपयांना होती ती आता १९०० रूपयावर पोहचली आहे. १५:१५:१५ ही ५० किलोची पिशवी १४५० रुपयांवरून १६५० वर पोहचली आहे..८:२१:२१ ही खताची बॅग १८०० रुपयावरून १९७५ वर पोहोचली आहे. ९:२४:२४ ही खताची पिशवी १९०० रुपयावरून २१०० रुपये वर पोहचली आहे. तसेच व्हाईट पोटॅशची किंमत गेल्या दोन वर्षात जवळपास दुपटीने वाढली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ११०० रुपयांना मिळणारी ५० किलोची पिशवी १८५० वर गेली आहे.अशाप्रकारे वर्षभरात खतांच्या किंमतीत ५० रुपयांपासून ते ४५० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाली आहे. अजूनही पुढील काही दिवसात खतांच्या किमती वाढणार असल्याची काही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी सांगितले आहे. ही दरवाढ अंदाजे ५० किलो पिशवीमागे ५० रुपयांपासून ते २०० रुपये पर्यंत होणार असल्याचे बोलले जात आहे. अशा प्रकारे खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होणार आहे..वर्षापूर्वीचा ५० किलो पिशवीचा दर आणि कंसात सध्याचा दर१) १०:२६:२६ /१४५०(१९००)२) २४:२४:००/१८५०(१९००)३) १५:१५:१५/१४५०(१६५०)४) ८:२१:२१/१८००(१९७५)५) ९:२४:२४/१९००(२१००)व्हाईट पोटॅश दोन वर्षांपूर्वीचा ५० किलो पिशवीचा दर ११०० आणि आत्ताच दर १८५०..निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील प्रगतिशील शेतकरी रामानंद वळसे पाटील म्हणाले की,गेल्या वर्षभरात खत दरवाढीमुळे भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अजून खत दरवाढीचे संकेत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.गेल्या वर्षभरात खतांच्या किंमतीत वाढ झाली असून ऊस लागवडीपासून एकरी १० हून अधिक खताच्या पिशव्या टाकाव्या लागतात, त्यामुळे एकरी ५ हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. अजून दरवाढ झाल्यास एकरी खतांचा खर्च १० हजारांच्या वर जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.