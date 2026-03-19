Pune News: पुण्यात गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर खरेदीची धामधूम; पारंपरिक ते आधुनिक वस्तू; इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, गृहखरेदीचा उत्साह

पुणे: मराठी नववर्षाच्या स्वागतासाठी अवघे शहर सज्ज झाले असून, साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, मंडई, हडपसर, पिंपरी-चिंचवडसह शहरातील सर्वच भागांत सकाळपासून नागरिकांनी 'नवीन वर्षाची सुरुवात नवीन खरेदीनेच' या परंपरेला प्रतिसाद दिला. बाजारपेठांमध्ये रंगीबेरंगी गुढ्या, फुलांचे तोरण, साखरेच्या गाठी, कडुलिंबाची पाने, आकर्षक कलश आणि रेशमी कापडांनी सजलेले स्टॉल्स ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत; तर पारंपरिक खरेदीत महिलांकडून पैठणी, नऊवारी, सिल्क साड्या यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होताना दिसत होती. पुरुषांमध्ये कुर्ता, धोतर, फेटा यांना मागणी आहे. लहान मुलांसाठीही पारंपरिक पेहरावांची खरेदी केली जात होती. घर सजावटीच्या वस्तूंमध्ये तोरण, रंगोळी, समई, पूजेचे साहित्य, तसेच विविध शो-पीस, फ्रेम्स यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने घर सजविण्यावर नागरिकांचा विशेष भर दिसून येतो..इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गजबजलेयंदा पारंपरिक खरेदीसोबतच आधुनिक वस्तूंनाही मोठी पसंती मिळत आहे. ५जी मोबाईल, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही, फ्रिज, एसी, ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायन्सेस यांसारख्या वस्तूंवर सणासुदीच्या ऑफर्स, कॅशबॅक, एक्स्चेंज आणि नो-कॉस्ट ईएमआय योजना जाहीर केल्याने ग्राहकांचा कल या उत्पादनांकडे वाढला आहे. विशेषतः जुनी उपकरणे बदलून नवीन, ऊर्जा बचत करणारी आणि स्मार्ट तंत्रज्ञान असलेली उत्पादने घेण्याकडे ग्राहक वळत आहेत. .काही ठिकाणी 'फेस्टिव्हल कॉम्बो ऑफर्स'अंतर्गत फ्रिजसोबत मिक्सर, टीव्हीसोबत साउंडबार अशा आकर्षक योजना आहेत. गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातही नवीन प्रकल्प सुरू केले आहेत. काही नागरिकांनी घर, फ्लॅट किंवा प्लॉट बुकिंग करण्यास प्राधान्य दिले. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी या मुहूर्ताचा फायदा घेत, 'फेस्टिव्हल ऑफर्स' जाहीर केल्या. बुकिंग रक्कम कमी करणे, स्टॅम्प ड्यूटी सवलत, मोफत पार्किंग किंवा इंटेरियर सुविधा अशा आकर्षक योजना ग्राहकांसाठी उपलब्ध केल्या आहेत..गुढीपाडवा म्हणजे नवीन सुरुवात. त्यामुळे दरवर्षी या दिवशी काहीतरी नवीन घेण्याची परंपरा आम्ही आवर्जून पाळतो. यंदा आम्ही गुढीच्या सेटसोबत घरासाठी नवीन पडदे, सोफा कव्हर व घराच्या उंबऱ्यावर लावण्याकरिता फुलांचे तोरण घेतले.- मधुवंती गोरे, ग्राहक.गॅसटंचाईमुळे इलेक्ट्रॉनिक बाजारात गॅस शेगड्यांच्या खरेदीत वाढ झाली. त्यातच गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने या उत्पादनांवर विशेष सवलती उपलब्ध करून दिल्या. तसेच, कूलर, एसी, आधुनिक पंख्यांच्या मागणीतही मोठी वाढ झाली.- अमन मुलानी, विक्रेता