Pune News: मावशीकडे आलेल्या १५ वर्षीय मुलाचा विहिरीत बुडून मृत्यू; उरुळी कांचनमध्ये हळहळ, दिवाळीच्या सुट्टीत काळाचा घाला!

उरुळी कांचन : दिवाळीनिमित्त मावशीकडे राहण्यासाठी आलेल्या १५ वर्षीय मुलाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली.सोरतापवाडी (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील वरचा मळा परिसरात रविवारी (ता.१५) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.नागेश गुंडाप्पा पुजारी (वय-१५,मूळ रा.शिवरकर गार्डन,वानवडी) असे मृत मुलाचे नाव आहे.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मिळालेल्या माहितीनुसार,नागेश हा इयत्ता नववीत शिकत होता. सोरतापवाडी येथे त्याची मावशी राहत असून,दिवाळीनिमित्त आणि मावशी आजारी असल्याने तो आई-वडिलांसह दोन दिवसांपूर्वी सोरतापवाडी येथे आला होता.शनिवारी (ता.१४) त्याचे आई-वडील घरी परतले;मात्र नागेश मावशीकडेच थांबला होता..रविवारी दुपारी नागेशने मावस भावाकडे पोहण्यासाठी जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.त्यानंतर दोघेही वरचा मळा परिसरातील एका विहिरीवर गेले.नागेशने विहिरीत उडी मारली;मात्र पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो बुडू लागला.एकदा पाण्याच्या पृष्ठभागावर आल्यानंतर तो पुन्हा वर येऊ शकला नाही.विहिरीत पाणी जास्त असल्याने मावस भावालाही त्याला बाहेर काढणे शक्य झाले नाही.त्याने तातडीने घरच्यांना घटनेची माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याचे प्रफुल्ल सुतार व संतोष जाधव,कस्तुरी प्रतिष्ठानचे मिलिंद मेमाणे व घनश्याम मेमाणे तसेच रुग्णवाहिका चालक संतोष झोंबाडे घटनास्थळी दाखल झाले.विहिरीत पाणी जास्त असल्याने नागेशला बाहेर काढण्यात अडचणी येत होत्या.अखेर वाघोली अग्निशमन दलाच्या मदतीने त्याला विहिरीतून बाहेर काढण्यात यश मिळाले.दरम्यान, त्यानंतर नागेशला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.मात्र,डॉक्टरांनी त्याला उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले.या घटनेप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांकडून पुढील कार्यवाही सुरू आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...उरुळी कांचन साठी पीएमआरडीए कडून अग्निशमन केंद्र मंजूर होऊन सुमारे वर्ष होत आले,या केंद्रासाठी लागणारी जागा एका व्यावसायिकाने आपल्या प्रकल्पातील ॲम्युनिटी स्पेस मधील काही जागा पीएमआरडीएला दिली असताना,देखील केवळ कागदी घोडे नाचवण्यामुळे उरुळी कांचनच्या अग्निशमन केंद्राच्या उभारणीला अद्याप सुरुवातच झाली नाही.वाघोली वरून अग्निशमन केंद्राचा बंब येण्यास वाहतूक कोंडी व अन्यकारणाने बराच उशीर होतो,त्यामुळे या ठिकाणी लागलेल्या आगी किंवा आजच्यासारख्या विहिरीत पडलेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत करणे शक्य होत नाही. हेच केंद्र उरुळी कांचनमध्ये असते तर परवा बोरीभडक फाट्यावर पार्टिकल बोर्डाच्या दरवाजांचा कारखाना जळून खाक झाला,शिंदवणे आणि कोरेगाव मुळ येथे उसाच्या फडात आगी लागल्या,आज हा मुलगा विहिरीत पडून मृत्यू पावला या घटनात तातडीने मदत करता आली असती.संतोष कांचन संचालक,श्री चिंतामणी यशवंत सहकारी साखर कारखाना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.