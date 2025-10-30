MLA Rohit Pawar : कितीही गुन्हे दाखल करा, आम्ही घाबरणार नाही, तर सरकारविरुद्ध बोलणारच

पुणे - 'महाराष्ट्रात दररोज खुन, बलात्कार, गुंडागर्दीच्या घटना वाढत आहेत, शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर आहे, अशा अनेक घटनांनी महाराष्ट्र अडचणीत असतानाही राज्य सरकारला त्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही, मात्र राज्य सरकारला भाजपच्या ४० पैशांच्या ट्रोलरला पुढे करून माझ्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास वेळ आहे..आमचा आवाज दाबण्यासाठी सरकार चुकीची कलमे लावून खोटे गुन्हे दाखल करत आहे. तुम्हाला किती गुन्हे दाखल करायचे आहेत ते करा, आम्ही तुम्हाला घाबरणार नाही आणि सरकारविरुद्ध बोलतच राहू' अशा शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी भाजप व राज्य सरकारला आव्हान दिले..कर्जत जामखेड मतदारसंघामध्ये आधारकार्डचा गैरवापर करून निवडणुकीमध्ये वोटचोरी झाल्याचा आरोप करत पवार यांनी आधारकार्डच्या गैरवापराबाबतचे प्रात्यक्षिक पत्रकार परिषदेत दाखविले होते. त्यानंतर, गृह विभागाने पवार यांच्याविरुद्ध सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी पवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत भाजप व राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली..पवार यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील विविध कलमांचा चुकीच्या पद्धतीने कसा वापर केला, याची पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली. पवार म्हणाले, 'अंधश्रद्धेविरुद्ध एखादा प्रात्यक्षिक दाखवून त्यातील खोटारडेपणा उघड करतो, त्याप्रमाणे आधारकार्डचा चुकीचा वापर करून खोटे मतदार नोंदविले जातात, हे मी प्रात्यक्षिकाद्वारे दाखविले..त्याची दखल घेण्याऐवजी माझ्याविरुद्धच गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास गृहविभागाने केला असताना, फिर्यादी मात्र भाजपच्या सोशल मिडीयाचा कार्यकर्ता आहे. भाजप व त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध फसवणूक, जातीय-धार्मिक तणाव निर्माण करणे, भिती पसरविण्यापासून ते अपहरणासारख्या कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्याची गरज असताना, प्रत्यक्षात ते आमच्याविरुद्ध वापरले जात आहेत.'.पवार म्हणाले, 'नवी मुंबईतील भ्रष्टाचार प्रकरण, सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या, संतोष देशमुख खून प्रकरण अशा अनेक घटना घडल्यानंतरही तत्काळ गुन्हे दाखल झाले नाही. मात्र माझ्या प्रकरणात सरकारला तत्काळ गुन्हे दाखल करण्यास वेळ मिळाला. मी पोलिसांच्या विरोधात नाही, मात्र काही पोलिस राजकारण्यांच्या दबाखाली काम करत आहेत.'.पवार म्हणाले,- मी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा सदस्य, अध्यक्ष. मुंबई क्रिकेट संघटनेत काय होते, हे मला माहिती नाही- देवेंद्र फडणवीस हे "क्लिनचीट मुख्यमंत्री' आहेत, ते शब्दाचे खेळ करणारे व्यक्ती- ऑडिटच्या नावाखाली व्हीएसआय सारख्या संस्थेची प्रतिमा खराब करण्याचा भाजपचा प्रयत्न- भाजपला साथ देणारे मित्रपक्षांना भविष्यात आपल्या मूळ पक्षाशिवाय गत्यंतर नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.