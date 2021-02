गजा मारणेच्या जवळच्या साथीदाराविरुद्ध समर्थ व विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल 

पुणे : भर रस्त्यातच केक कापत असतानाच एका तरुणाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुंड गजा मारणे याचा साथीदार रुपेश मारणे याच्याविरुद्ध समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबरोबरच विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातही त्याच्याविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. रस्त्यात केक कापून वाढदिवस साजरा केल्याप्रकरणी रुपेश कृष्णराव मारणेविरुद्ध जमाबंदीच्या आदेशाचा भंग, बेकायदेशीर गर्दी जमविवे आणि कोविडच्या अनुषंगाने नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या कलमांनुसार, गुन्हे दाखल करण्यात आली आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, बीट मार्शल सचिन जाधव व बालाजी शिंदे हे दोघेजण 14 फेब्रुवारीला रात्रगस्तीच्यावेळी सोमवार पेठ पोलीस चौकीजवळ आले होते. त्यावेळी धनराज गिरी शाळेच्या बाजुने घाबरून धावत आलेल्या एक तरुणाने त्यास "गुंड रुपेश मारणे हा त्याच्या साथीदारांसह रस्त्यावर उभा राहून केक कापत होता. त्यावेळी त्याने मला "माझ्याकडे काय बघतोस, तुलाही केकसारखे कापून टाकीन'' असा दम दिला. या प्रकारानंतर पोलिस कर्मचारी तेथे गेले, त्यावेळी रुपेश मारणे व त्याचे साथीदार तेथून पळू गेले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दरम्यान, रुपेश मारणे व त्याचे 20 ते 30 साथीदार कोथरुड येथून 14 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता वेगवेगळ्या गाड्यांमधून वाहतुकीस अडथळा ठरेल अशा पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरुन चालत जाऊन श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती मंदिर, बाबु गेनू मंदिर येथे येऊन दर्शन घेतले. त्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातही बेकायदेशीर गर्दी जमविणे, कोविडसंबंधी नियमांचे पालन न करणे यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अभिजीत गाडे यास पोलिसांनी अटक केली आहे. कोथरुड पोलिसांकडून आणखी सहा जणांना अटक

कोथरुड पोलिस ठाण्यात गजा मारणे व त्याच्या साथीदारांवर यापुर्वीच जमाबंदीच्या आदेशाचा भंग, बेकायदेशीर गर्दी जमविणे आणि कोविडच्या अनुषंगाने नियमांचे उल्लंघन करणे, यानुसार गुन्हा दाखल आहे. त्यानुसार पोलिसांकडून आरोपींचा शोध घेतला जात असताना पोलिसांनी समीर पाटील, अतुल ससार, राहूल उभे, सागर हुलावळे, रामदास मालपोटे व कैलास पडवळ यांना अटक केली.

