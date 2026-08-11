पुणे

Eleventh Admission : अकरावी प्रवेशासाठी अंतिम संधी

इयत्ता अकरावीसाठी अद्याप प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची अंतिम संधी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने उपलब्ध करून दिली आहे.
Admission

Admission

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - इयत्ता अकरावीसाठी अद्याप प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची अंतिम संधी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रक्रियेतील अंतिम विशेष फेरीचे बुधवारपासून (ता. १२) आयोजन करण्यात येत आहे.

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