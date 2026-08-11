Eleventh Admission : अकरावी प्रवेशासाठी अंतिम संधी

पुणे - इयत्ता अकरावीसाठी अद्याप प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची अंतिम संधी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रक्रियेतील अंतिम विशेष फेरीचे बुधवारपासून (ता. १२) आयोजन करण्यात येत आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील इयत्ता अकरावीची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण १५ लाख ४५ हजार ६४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण १३ लाख २६ हजार ३९७ विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रवेश निश्चित केले आहेत. अद्याप प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांनी अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश निश्चित करावेत. या फेरीमध्ये विद्यार्थ्यांना दहा पसंतीक्रम भरणेआणि त्यांचा प्रवेश अर्जाचा भाग एक आणि भाग दोन लॉक करणे अनिवार्य आहे, असे शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले..अंतिम विशेष फेरीचे वेळापत्रक :कार्यवाहीचा तपशील : कालावधी- नवीन नोंदणी करणे, अर्जाचा भाग एक आणि दोन भरणे, महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम नोंदविणे, अर्ज लाॅक करणे : १२ ते १६ ऑगस्ट- अलॉटमेंट प्रोसेस : १७ ऑगस्ट- वाटप प्रक्रिया, वाटप यादी प्रदर्शित करणे : १८ ऑगस्ट- वाटप केलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करणे, कागदपत्रांची पडताळणीसाठी महाविद्यालयात उपस्थित राहणे, शुल्क भरून प्रवेश घेणे : १८ ते २० ऑगस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.