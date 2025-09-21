Pune News: जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची अंतिम प्रभागरचना प्रक्रियेत; हरकती सूचनांवर सुनावणी पूर्ण

पुणे : जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनांच्या प्रारूप आराखड्यांवरील हरकती व सूचनांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविला असून, प्रभागरचना अंतिम करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली..जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रारूप प्रभाग रचनेवर ४१८ हरकती व सूचना आल्या होत्या. .त्यापैकी नगरपरिषदांसंदर्भात २८२ आणि नगरपंचायतीसंदर्भात १३६ हरकती व सूचना आल्या होत्या. त्यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ३ व ४ सप्टेंबरदरम्यान सुनावणी घेतली..दरम्यान प्रस्ताव मान्यतेसाठी नगर विकास विभागाकडे पाठविला असून, त्यानंतर या प्रस्तावाची छाननी करून तो अंतिम मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्तांकडे जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेनंतरच अंतिम मोहोर उमटणार आहे..Pune Municipal Corporation Election: हरकतींसाठी आज शेवटची संधी; पुणे महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर दिवसभरात एक हजार सूचना.या अंतिम प्रभागरचनेची प्रसिद्धी गॅझेटद्वारे २६ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगर विकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली. प्रारूप प्रभाग रचनेत नैसर्गिक हद्द विचारात घेतली नसल्याच्या, नदी-नाल्याच्या पलीकडे प्रभाग तयार केल्याच्या, वस्ती एकत्र न ठेवल्याच्या अशा विविध हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.