पुणे

Pune News: जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची अंतिम प्रभागरचना प्रक्रियेत; हरकती सूचनांवर सुनावणी पूर्ण

Ward Formation: जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनांच्या प्रारूप आराखड्यांवरील हरकती व सूचनांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनांच्या प्रारूप आराखड्यांवरील हरकती व सूचनांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविला असून, प्रभागरचना अंतिम करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

Loading content, please wait...
pune
election
Ward
Nagar Panchayat Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com