पुणे

उपळाई येथे गरीब मुलांना मदतीचा हात

उपळाई येथे गरीब मुलांना मदतीचा हात
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बार्शी : उपळाई येथील किसान कामगार विद्यालयात होतकरू विद्यार्थीनीस आर्थिक मदत करताना मान्यवर.

उपळाईतील होतकर विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात
बार्शी : किसान कामगार विद्यालय, उपळाई (ठोंगे) येथे गरीब व होतकरू विद्यार्थी सहायक समिती उपळाई (ठोंगे ) यांच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थिनीना मदतीचा हात देण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून निवृत्त कृषी अधिकारी सुरेश मोरे, मुख्याध्यापक एस. जी.वाघमारे, विद्यार्थी सहाय्यक समितीचे भालचंद्र जामदार व समितीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. गरीब व होतकरु विद्यार्थी सहायक समितीच्या वतीने विद्यालयातील इयत्ता दहावी मधील प्रथम आलेली विद्यार्थिनी आकांक्षा धनाजी रगडे हिला रोख रक्कम दहा हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली. आकांक्षा हिचा शासकीय तंत्रनिकेतन अवसारी, पुणे या ठिकाणी प्रवेश झालेला आहे. उपळाई मधील होतकरू विद्यार्थ्यांकरता ही समिती गेले वीस वर्ष आर्थिक मदत करत आहे.

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