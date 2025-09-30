पुणे

Pune University : विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे निघाले वाभाडे! विद्यापीठाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ होणार

विद्यापीठाची अधिसभा मंगळवारी सुरू झाली. अधिसभेच्या सुरवातीला कुलगुरूंनी अहवाल वाचन केले. या अहवालावर चर्चा झाली.
पुणे - ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २०१७ ते २०२४ या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार याचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्याची मागणी लावून धरत अधिसभेत सदस्यांनी विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहारासह आर्थिक अनियमिततेचे वाभाडे काढले. अखेर, या आर्थिक गैरव्यवहाराचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात येईल. त्याचा अहवाल ३१ मार्च २०२६ पर्यंत समोर येईल, असा निर्णय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी अधिसभेत जाहीर केला.

