Pune University : विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे निघाले वाभाडे! विद्यापीठाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ होणार

पुणे - ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २०१७ ते २०२४ या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार याचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्याची मागणी लावून धरत अधिसभेत सदस्यांनी विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहारासह आर्थिक अनियमिततेचे वाभाडे काढले. अखेर, या आर्थिक गैरव्यवहाराचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात येईल. त्याचा अहवाल ३१ मार्च २०२६ पर्यंत समोर येईल, असा निर्णय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी अधिसभेत जाहीर केला..विद्यापीठाची अधिसभा मंगळवारी सुरू झाली. अधिसभेच्या सुरवातीला कुलगुरूंनी अहवाल वाचन केले. या अहवालावर चर्चा झाली. त्यानंतर स्थगन प्रस्तावांवर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेदरम्यान, विद्यापीठात गेल्या सात वर्षात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर यांनी केला..ते म्हणाले, ‘विद्यापीठात विशेषत: २०१७-२२ काळात तत्कालीन कुलगुरूंनी केलेले सर्व आर्थिक व्यवहार आणि विद्यापीठाने शासनाकडे सादर केलेले पाचही वर्षांचे हिशोब हे पूर्णतः: बेकायदेशीर आहे. एकूणच १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२४ या काळातील विद्यापीठाच्या हिशोब हे बेकायदेशीर आणि शंकास्पद आहेत. त्यामुळे त्याचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करावी.’.विद्यापीठातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, असे अधिसभा सदस्य डॉ. गजानन खराटे यांनी सुचविले. तर, विद्यापीठातील पाच कोटी रुपयांच्या पुढील भ्रष्टाचाराची चौकशी सक्त वसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) करण्यात यावी, असे अधिसभा सदस्य सचिन गोर्डे यांनी सुचविले..यावर डॉ. गोसावी यांनी, ‘या प्रकरणात कायदेशीर बाबी तपासून शहानिशा करून विद्यापीठ योग्य ती कारवाई करेल. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल आणि समितीच्या अहवालानंतर फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.’ असे सांगितले..मात्र, त्यानंतर अधिसभा सदस्यांनी एकमताने,‘आम्हाला समिती नको, ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’च करावे,’ अशी आग्रही मागणी लावून धरली. या मुद्द्यावर जवळपास चार ते पाच तास वादळी चर्चा झाली. दरम्यान कुलगुरूंनी दोनदा वेळ मागून घेतली. अखेर व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांशी चर्चा करून डॉ. गोसावी यांनी, या आर्थिक गैरव्यवहाराचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात येईल. त्याचा अहवाल ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सर्वांसमोर येईल असे जाहीर केले..तंत्रज्ञान विभागप्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याची मागणीविद्यापीठाला आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) यांच्यामार्फत दिलेल्या निधीत भ्रष्टाचार झाला असून त्यात तंत्रज्ञान विभाग प्रमुखांनी केलेल्या गैरव्यवहार गंभीर असल्याचे आंबेकर यांनी स्पष्टपणे अधिसभेत सांगितले. त्यावर, विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागप्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्यात यावी..त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ताबडतोब एक चौकशी समिती स्थापन करावी. चौकशी दरम्यान कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करण्यात येऊ नये. या चौकशी समितीवर अधिसभेतील काही सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशा मागणीचे निवेदन सदस्य अमोल घोलप, सचिन गोर्डे, ईशानी जोशी, डॉ. हर्ष गायकवाड, डॉ. हर्ष जगझाप, डॉ. योगेश भोळे, अद्वैत बंबोली यांनी अधिसभा चालू असतानाच कुलगुरूंना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.