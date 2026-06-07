Dilip Walse Patil: मंचर परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी फिनिशिंग स्कूल लवकरच सुरू होणार: दिलीप वळसे पाटील यांची घोषणा, केवळ गुण नव्हे, कौशल्यही महत्त्वाचे

मंचर : विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी लवकरच मंचर परिसरात फिनिशिंग स्कूल सुरू करण्याचा मानस आहे. शिक्षणाबरोबरच संवादकौशल्य, व्यक्तिमत्त्व विकास, रोजगाराभिमुख कौशल्ये आणि स्पर्धात्मक युगातील आवश्यक गुण विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करण्यासाठी फिनिशिंग स्कूल उपक्रम महत्त्वाचा ठरेल, असे राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मंचर (ता.आंबेगाव)येथे शिवगिरी मंगल कार्यालयात रविवारी (ता. ७) विद्यार्थी व पालकांसाठी आयोजित केलेल्या करिअर मार्गदर्शन मेळाव्यात वळसे पाटील बोलत होते. डी.जी. फाउंडेशन, एन.सी.आर.डी. व आंबेगाव तालुका मुख्याध्यापक संघ यांच्या संयुक्तविद्यमाने करिअरमेळाव्याचे आयोजन केले होते.यावेळी करिअर मार्गदर्शक डॉ.विवेक वेलवणकर, राज्याचे सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक रंगनाथ नाईकडे (IFS),एन.सी.आर.डी.चे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, पुणे जिल्हा परिषद सदस्य विष्णू हिंगे,भिमाशंकर कारखान्याचे उपाध्यक्ष एड प्रदीप वळसे पाटील उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले, "तुम्ही येथे जीवनाची दिशा ठरविण्यासाठी आला आहात. मनात कोणतेही प्रश्न असतील तर ते निर्धास्तपणे विचारा. कार्यक्रमात विचारता आले नाहीत तर तुमचे नाव, मोबाईल क्रमांक व पत्त्यासह प्रश्न लिखित स्वरूपात माझ्या कार्यालयात पाठवा. त्या प्रश्नांचे समाधानकारक मार्गदर्शन केले जाईल.करिअर मार्गदर्शक विवेक वेलवणकर यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याचे नमूद करत वळसे पाटील म्हणाले की, "लक्ष विचलित होऊ देऊ नका. सर्वांनी शांततेने व एकाग्रतेने मार्गदर्शन ऐका. मी सुद्धा तुमच्यासोबत खाली बसून हे मार्गदर्शन ऐकणार आहे. आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी एकाग्रता आणि योग्य दिशा अत्यंत महत्त्वाची आहे.".वेलवनकर म्हणाले,"दहावी व बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांसमोर अनेक पर्याय खुले होतात. मात्र करिअरची निवड करताना केवळ गुण, मित्रांची निवड किंवा समाजातील प्रचलित प्रवाह यांचा विचार न करता स्वतःची आवड, क्षमता आणि व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे.यशस्वी करिअरसाठी माहितीचा योग्य वापर महत्त्वाचा आहे. आजच्या काळात पारंपरिक क्षेत्रांबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, कृषी तंत्रज्ञान, पर्यटन, डिझाइन, आरोग्यसेवा आणि उद्योजकता अशा अनेक क्षेत्रांत मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.ते पुढे म्हणाले,विद्यार्थ्यांनी स्वतःची ताकद ओळखावी, सतत नवीन कौशल्ये आत्मसात करावीत आणि अपयशाला घाबरून न जाता त्यातून शिकत पुढे जावे, पालकांनी मुलांवर स्वतःच्या अपेक्षा लादण्याऐवजी त्यांच्या क्षमता आणि आवडी समजून घेत त्यांना योग्य पाठबळ द्यावे,.करिअरची योग्य दिशा ठरवण्यासाठी मार्गदर्शन आवश्यक : पूर्वा वळसे पाटीलइयत्ता दहावी व बारावी ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाची वळणे असून या टप्प्यावर योग्य करिअर निवडण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडी, क्षमता व कौशल्यांचा विचार करून करिअरची दिशा निवडण्याचे आवाहन त्यांनी केले.विध्यार्थ्यानी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना समर्पक उत्तरे डॉ.वेलणकर यांनी दिली. मेळाव्याला भरघोस प्रतिसाद मिळाला.आंबेगाव तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनील वळसे पाटील,एड राहुल पडवळ,अनिल देसले,राजू आढळराव पाटील यांनी व्यवस्था पहिली. सूत्रसंचालन केशव टेमकर व मोहन दरेकर यांनी केले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.फिनिशिंग स्कूलमध्ये काय शिकवले जाते?• संवाद कौशल्य (Communication Skills)• मराठी, हिंदी व इंग्रजीत प्रभावी संवाद• सार्वजनिक भाषण (Public Speaking)• सादरीकरण कौशल्य (Presentation Skills)• व्यक्तिमत्त्व विकास (Personality Development)• आत्मविश्वास वाढवणे• शिष्टाचार व व्यावसायिक वर्तन• वेळेचे व्यवस्थापन• रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण (Employability Skills)• बायोडाटा (Resume) तयार करणे• मुलाखत तंत्र (Interview Techniques)• गटचर्चा (Group Discussion• डिजिटल कौशल्ये• संगणकाचे मूलभूत ज्ञान• MS Office, ई-मेल लेखन• डिजटल मार्केटिंग व सोशल मीडिया व्यवस्थापन• नेतृत्व व टीमवर्क• नेतृत्वगुण• समस्या सोडविण्याची क्षमता• करिअर मार्गदर्शन• विविध क्षेत्रांतील संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.