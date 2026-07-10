Pune : भरतीत जास्त गुण मिळवून देतो, आमिष दाखवत अत्याचार; महिलेचे PSIसह पोलीस कॉन्स्टेबलवर गंभीर आरोप, गुन्हा दाखल

पोलीस भरतीत जास्त गुण मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत एका महिलेवर पोलिसांनीच अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बारामती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक अमरनाथ कुंभार आणि बँड पोलीस कॉन्स्टेबल मारुती करे अशी आरोप करण्यात आलेल्या पोलिसांची नावे आहेत. या प्रकरणी बारामती ग्रामीण पोलीस अधिक तपास करत आहेत. Pune Woman Alleges Assault Over Recruitment Promise.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पोलीस उपनिरीक्षक अमरनाथ कुंभार हे राज्य राखीव पोलीस दलात कार्यरत असून मारुती करे मुंबई पोलीस दलात बँड कॉन्स्टेबल आहे. दोघांवर एका महिलेनं पोलीस भरतीत चांगले गुण मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत अत्याचाराचा आरोप केला आहे. या आरोपांनी पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे..IAS, शिक्षक व्हा, पण चांगली आईसुद्धा व्हा, जेवण जमलंच पाहिजे; राज्यपाल आनंदीबेन यांचा तरुणींना सल्ला.पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनंतर लैंगिक शोषण प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, याआधी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तिने पोलिसात धाव घेतली होती. पण पोलिसांनी दाद न दिल्यानं तिनं न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही आरोपींवर अॅट्रॉसिटी आणि अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले..दरम्यान, दोन्ही पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यांना अटक झाली नसल्यानं पीडितेनं संताप व्यक्त केला आहे. गुन्ह्याचं स्वरुप गंभीर असं आहे. मात्र तरीही पोलीस प्रशासनाकडून त्यांना अटक केली जात नसल्याचा आरोप पीडितेनं केलाय. या प्रकरणी आरोपींना तात्काळ ताब्यात घेतलं नाही तर पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा इशाराही पीडितेनं दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.