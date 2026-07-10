पुणे

Pune : भरतीत जास्त गुण मिळवून देतो, आमिष दाखवत अत्याचार; महिलेचे PSIसह पोलीस कॉन्स्टेबलवर गंभीर आरोप, गुन्हा दाखल

Pune Crime News पुण्यातील एका पीएसआयसह पोलीस कॉन्स्टेबलवर एका महिलेनं अत्याचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. भरतीत चांगले गुण मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत अत्याचार केल्याचं पीडितेनं तक्रारीत म्हटलं आहे.
Pune Woman Alleges Assault Over Recruitment Promise

Pune Woman Alleges Assault Over Recruitment Promise

Esakal

सूरज यादव
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पोलीस भरतीत जास्त गुण मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत एका महिलेवर पोलिसांनीच अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बारामती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक अमरनाथ कुंभार आणि बँड पोलीस कॉन्स्टेबल मारुती करे अशी आरोप करण्यात आलेल्या पोलिसांची नावे आहेत. या प्रकरणी बारामती ग्रामीण पोलीस अधिक तपास करत आहेत. Pune Woman Alleges Assault Over Recruitment Promise

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