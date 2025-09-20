पुणे

Shirur Crime : पन्नास लाखाच्या फसवणूक प्रकरणी पुरंदरचे माजी आमदार अशोक टेकवडे यांच्यासह दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

शेतकऱ्याला कर्ज न देता कर्जाची सुमारे पन्नास लाख रूपयांची रक्कम परस्पर स्वतःच्या खात्यात वर्ग करून शेतकऱ्याची केली फसवणूक.
Fraud
Fraudsakal
नितीन बारवकर
Updated on

शिरूर - व्यावसायिक कर्जासाठी जमीन गहाण ठेवूनही शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्याला कर्ज न देता कर्जाची सुमारे पन्नास लाख रूपयांची रक्कम परस्पर स्वतःच्या खात्यात वर्ग करून शेतकऱ्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी पुरंदर चे माजी आमदार अशोक टेकवडे यांच्यासह दहाजणांविरूद्ध शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

crime
MLA
shirur
fraud news

